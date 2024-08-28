À propos de Très-haut-débit

Très-haut-débit, c'est une newsletter gratuite où je plonge chaque semaine les doigts dans le net pour vous raconter ses plus belles histoires. J'explore les méandres d'Internet, de ses forums pionniers à ses dernières tendances virales, à la recherche d'anecdotes méconnues et de personnages fascinants.

Que trouverez-vous dans cette newsletter ?

Entre articles fouillés, éditorial que je ne pourrais pas me permettre ailleurs, et récits captivants, je décrypte cette toile qui nous relie. Pas de digest tech ni d'actualités réchauffées, plutôt des histoires singulières qui éclairent notre vie en ligne sous un jour nouveau.

Chaque semaine, la rubrique "Mon Internet" donne la parole aux personnalités du web que j'aime suivre. Développeurs, créateurs de contenus, entrepreneurs ou simples passionnés nous ouvrent leur historique et partagent leur vision du réseau. Une façon unique de découvrir Internet à travers les yeux de ceux qui le façonnent.

Mon approche : un regard journalistique, curieux et critique, sur ce que devient notre expérience en ligne, avec ce qu'il faut d'impertinence.

Qui suis-je ?

Moi, c'est Arnaud Pessey, et j'ai souvent les doigts dans le net.

J'ai commencé ma carrière dans le journalisme après avoir développé un vif intérêt pour les questions éthiques que pose le monde numérique. Après avoir exploré différentes facettes du journalisme tech, j'ai travaillé chez Clique (Canal+) où j'ai développé de nouveaux formats et participé à la conception de l'émission quotidienne.

Pendant la pandémie, j'ai co-fondé Burst Studio, un studio de création et production vidéo pour les plateformes, et lancé un podcast portant un regard critique sur la technologie. Aujourd'hui, je suis journaliste indépendant en veille sur les bizarreries du monde connecté.

Pourquoi cette newsletter ?

Internet est devenu un espace complexe, souvent contradictoire, où les tendances se succèdent à vitesse grand V. J'ai lancé Très-haut-débit pour partager ma veille et mes observations sur ce monde connecté en perpétuelle mutation.

Bienvenue sur Très-Haut-Débit, là où les histoires d'Internet se racontent avec curiosité, expertise et ce qu'il faut d'impertinence.

Vous pouvez suivre Très-Haut-Débit sur Instagram, TikTok et X.

Et si c’est ma poire qui vous intéresse, je suis également sur les réseaux sous l’alias Arnaud PC.

Et pour me contacter ?

Que vous ayez des questions, des suggestions de sujets, ou que vous souhaitiez me proposer une collaboration, vous pouvez me contacter par mail.

Vous pouvez consulter les numéros précédents ici.

Bienvenue dans le flux, là où les histoires d'Internet se racontent avec curiosité et expertise !