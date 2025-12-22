S'abonner
La mode ne crée plus pour être portée, elle crée pour être scrollée
Très peu d’entre nous achèteront jamais les vêtements de la Fashion Week. Mais nous verrons tous les images, et c’est précisément pour ça qu’ils sont…
janv. 22
•
Arnaud Pessey
18
9
7
Mon Internet : Sara Sadik
Entre communautés de lost media, sessions gaming marathons et recherches obsessionnelles sur Reddit, l'artiste marseillaise nous dévoile son univers…
janv. 12
•
Arnaud Pessey
11
2
Le WordArt et l'art perdu du web primitif
Les typographies distordues du WordArt font leur retour dans Word. Un phénomène qui révèle notre désir d'un internet moins formaté, comme aux premiers…
janv. 9
•
Arnaud Pessey
40
2
3
décembre 2025
Les machines peuvent-elles souffrir ? Notre prochain défi moral
On a mis des siècles à reconnaître la souffrance animale. Va-t-on reproduire la même erreur avec les IA ?
déc. 22, 2025
•
Arnaud Pessey
18
2
4
Mon Internet : Paul Douard
De VICE à Quotidien en passant par l’art de cultiver l’anti-ambition, Paul Douard navigue dans les médias avec une philosophie simple : rester un type…
déc. 18, 2025
•
Arnaud Pessey
9
Nos pensées nous appartiennent-elles encore ?
Une question me trouble : quelles sont nos dernières pensées authentiquement libres ?
déc. 3, 2025
•
Arnaud Pessey
56
6
10
novembre 2025
Internet est mort. Voici comment le ressusciter
On a passé vingt ans à se rouler dans les pages des réseaux sociaux. Mais le mouvement s’inverse : on recommence à coder, à se réapproprier nos pages, à…
nov. 26, 2025
•
Arnaud Pessey
156
12
32
octobre 2025
Mon Internet : Laurent François
De la vivance numérique aux dérives algorithmiques, plongée dans l’Internet d’un stratège du luxe qui observe les réseaux sociaux depuis leurs débuts.
oct. 7, 2025
•
Arnaud Pessey
and
Laurent François
11
1
2
septembre 2025
Internet a tué notre mémoire
En 1998, Swatch voulait inventer le “temps Internet”. L’idée a fait un flop, mais Internet a quand même gagné : il a transformé notre rapport au temps…
sept. 29, 2025
•
Arnaud Pessey
32
6
Il injecte ChatGPT dans Animal Crossing : les villageois parlent maintenant de Trump
Le youtubeur Josh Fonseca a transformé un jeu vieux de 23 ans en laboratoire d'IA sociale. Les conséquences dépassent tout ce qu'il avait imaginé.
sept. 10, 2025
•
Arnaud Pessey
16
1
4
Artistes vs algorithmes : le combat pour nos visages
L'intelligence artificielle uniformise nos goûts esthétiques à l'échelle planétaire, mais une nouvelle génération d'artistes tente de reprendre la main…
sept. 2, 2025
•
Arnaud Pessey
11
1
1
août 2025
J'ai filmé la révolution silencieuse des dimanches matin
Comment la randonnée est devenue le nouveau samedi soir des 25-35 ans.
août 25, 2025
•
Arnaud Pessey
14
2
2
