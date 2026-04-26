Très Haut Débit

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Avatar de 1001 récits de Roxolane
1001 récits de Roxolane
2d

Merci

Je me manifeste ici, car que j’ai très envie de me voir bientôt dans cette liste – dès cet été ou cet automne – car je suis en train de construire quelque chose dans ce genre, mais pour la France et pour les Français.

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2 réponses de Arnaud Pessey et d'autres
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Une Growth Sauce
3d

J'ai découvert Neocities récemment, et je trouve ça incroyable. Je suis nostalgique de tout ça, et je me questionne beaucoup sur quoi faire à mon échelle, et surtout comment. Je suis en quête d'espaces pour continuer de partager, d'échanger, de créer en toute liberté, sans devenir une machine à produire. En tout cas, c'est rassurant que des mouvements et projets se co-créent avec une telle vision et philosophie. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions et ressources !

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Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

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