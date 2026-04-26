On lit beaucoup qu’internet est mort. Tué par les bots, asphyxié par l’IA générative, réduit à une poignée de plateformes qui se ressemblent toutes et qui nous ressemblent de moins en moins. Le diagnostic circule partout depuis quelques années maintenant, il a même un nom : la Dead Internet Theory.

Sauf qu’après un feu, ça repousse toujours.

Ces derniers mois, j’ai commencé à noter des initiatives qui m’ont redonné quelque chose qui ressemble à de l’enthousiasme. Des projets épars, souvent confidentiels, qui ressemblent à l’internet des débuts, ou du moins à ce qu’il promettait d’être : un espace expressif, bricolé, habité par de vraies personnes avec de vraies intentions. J’ai eu envie de les compiler ici, pas pour faire semblant que tout va bien, mais parce que ces signaux méritent d’être vus.

Voilà ce qui pousse dans les cendres.

Le bottin jaune du web expressif

Elliott Cost et Kristoffer Tjalve ont sorti en 2025 un objet improbable : un annuaire papier de plus de 800 sites web. L’Internet Phone Book ressemble à un Bottin des années 90, imprimé en jaune paille, conçu en HTML et CSS, envoyé à l’imprimeur à Athènes. À l’intérieur : des créateurs, des développeurs, des écrivains, des éducateurs. Des gens qui font des sites personnels pour rien d’autre que faire des sites personnels.

Le principe est simple. Chaque personne a soumis l’adresse de son site accompagnée d’un court texte décrivant ce que c’est. Pas de metrics, pas de followers, pas d’engagement rate. Juste une phrase ou deux sur ce que ce coin d’internet représente pour eux. Elliott Cost raconte que c’est la partie qu’il préfère : « Toutes ces personnes qui parlent de leurs sites et de ce qu’elles pensent qu’ils sont. »

Kristoffer Tjalve a hésité à produire une version numérique du livre. Mais la physicalité de l’objet est sa raison d’être, et il a vu juste. Une lectrice lui a raconté avoir le bouquin dans son sac et s’être retrouvée à improviser une présentation sur le web poétique au bord d’une rivière, parce que ses amis lui avaient demandé ce que c’était que ce gros machin jaune. Un algorithme n’aurait pas produit ça.

Ce que les deux défendent s’appelle le « web poétique », une notion popularisée par Chia Amisola et Laurel Schwulst : l’idée que faire un site web est un acte d’engagement, personnel et créatif. Que le web peut être fait main, intime, idiosyncrasique. Que les réseaux sociaux ne sont pas internet.

La résurrection des sites bizarres

Daniel Murray, alias Melon King, est le théoricien de ce mouvement. En 2016, pendant qu’il redoublait sa dernière année d’informatique, il a atterri sur Neocities, une plateforme qui a repris le flambeau de GeoCities, le réseau de pages personnelles qui avait été le cœur battant du web des années 90 avant d’être racheté puis fermé par Yahoo en 2009. Il y a trouvé, selon ses propres mots, « des artistes, des écrivains, des furries, des programmeurs, des sorcières, des geeks et toutes sortes de marginaux qui fuyaient le navire condamné des réseaux sociaux ».

À partir de là, Daniel Murray a formalisé ce qu’il appelle le Web Revival, un mouvement structuré en plusieurs tendances. Le Wild Web, avec ses pages personnelles chaotiques et ses forums comme MelonLand. Le Small Web, minimaliste, avec des espaces comme Status.Cafe. L’Open Web, représenté par des communautés comme IndieWeb. Et le Garden Web, celui des espaces de réflexion et de curation lente, incarné notamment par la newsletter Naive Weekly de Kristoffer Tjalve lui-même.

Ce qui unit tout ça n’est pas l’esthétique. C’est l’esprit. « Il ne s’agit pas de recréer un web révolu, dit Daniel Murray. Il s’agit de faire revivre l’ouverture et l’enthousiasme qui entouraient le web à ses débuts. » Les sites comme Neocities ne cherchent pas à imiter 1998. Ils cherchent à retrouver ce que 1998 avait et que 2024 a perdu : la conviction qu’une page web peut être une extension de soi, pas un profil optimisé pour la rétention.

L’internet n’est pas mort, il est sur-développé

C’est ici que le Substack de Spencer Chang devient précieux, parce qu’il ne se contente pas de décrire le problème. Il en identifie la mécanique.

La dead internet theory postule que le web serait désormais peuplé majoritairement de bots, et que la présence humaine y serait devenue minoritaire. Spencer Chang ne conteste pas le diagnostic. Mais il déplace la responsabilité : les bots ne gagnent pas parce qu’ils sont puissants. Ils gagnent parce que les plateformes ont été conçues pour eux. Instagram, Reddit et les autres sont construits pour maximiser l’engagement et la capture d’audience, pas pour le bien des communautés. L’IA optimise simplement la contrainte que d’autres ont fixée. En ce sens, accuser l’intelligence artificielle de tuer l’internet, c’est comme accuser l’eau de prendre la forme de son verre.

Sa métaphore centrale est plus forte encore. Il compare l’internet actuel à une ville qui a tout sacrifié à la voiture : il n’y a plus d’endroit pour s’asseoir parce que les bancs sont couverts de piques anti-SDF. L’architecture hostile, concept bien documenté en urbanisme, décrit ces dispositifs qui empêchent physiquement les usages indésirables de l’espace public.

Ce que font les plateformes est exactement ça : elles suppriment les espaces de traîne, les recoins sans but précis, les zones où on pourrait juste être là sans produire ni consommer.

Et c’est peut-être la perte la plus difficile à nommer. Spencer Chang parle de Runescape, où il passait du temps enfant à regarder d’autres joueurs traverser l’écran sans objectif particulier. Cette économie du rien, cette présence sans performance, n’a pas de place dans le web des plateformes. Tout doit se justifier par une action : un like, un partage, un achat, un clic. La flânerie numérique est devenue impossible là où elle était autrefois la norme.

Sa contre-proposition s’appelle l’Alive Internet Theory : si la dead internet theory dit que les bots vont finir par tout envahir, l’alive internet theory répond qu’on ne les laissera pas faire. « L’internet sera toujours rempli de vraies personnes, écrit Spencer Chang : qui se cherchent, qui répondent à des appels à l’aide, qui partagent des fous rires même au milieu des disputes. » L’argument est modeste en apparence. Il est en fait radical : il refuse de traiter la dégradation algorithmique des plateformes comme si elle était le destin inévitable de toute vie en ligne.

Pour rendre tout ça visible, Spencer Chang a construit une interface artistique commandée par l’Internet Archive. En faisant glisser un curseur de 2003 à 2025, on accède à un déferlement de données issues des archives : couvertures d’albums, épisodes de séries, photos, mèmes, recettes, fiches de poste, captures de forums morts. L’expérience est vertigineuse, et c’est l’objectif : l’internet ne se réduit pas à votre timeline. Il est un collage mondial en expansion permanente, fait de milliards de contributions individuelles dont la plupart ne vous parviendront jamais par les canaux normaux.

Jouer, plutôt que scroller

Ross Vandenhoeck, associé au studio de design View Source, travaille sur un angle complémentaire. Il veut remettre du jeu dans le web, mais pas au sens Duolingo, avec ses badges et ses streaks comme substituts à l’apprentissage réel. Il pense aux premiers jeux dans le navigateur, ces espaces chaotiques et inventifs où on cliquait sur des trucs sans savoir ce qui allait se passer. Habbo Hotel. Club Penguin. Bin Weevils... Des univers entiers nichés dans une fenêtre.

View Source produit des sites qui intègrent ce genre de surprises, des mécaniques inattendues : un compteur de vitesse sur un site de running, un jeu d’obstacles pour une marque de boissons, un puzzle indépendant appelé Outlier… Autant de manières de s’amuser en html. Ross Vandenhoeck a une formule : « Chaque idée est une petite lettre d’amour à l’internet bizarre. » Le web d’aujourd’hui ressemble, selon lui, à une soirée où tout le monde porte la même veste Patagonia grise et parle de taux de conversion. View Source voudrait remettre un peu de désordre dans la pièce. Et disons-le, c’est réussi.

La question que pose cette démarche, mise en parallèle avec Spencer Chang, est plus large que le game design. Ce n’est pas seulement de jeu dont l’internet a besoin. C’est d’oisiveté. De présence sans but. D’espaces où on peut traîner sans être sommé de produire quelque chose en retour.

La génération qui a renoncé à l’idéalisme, pas à l’internet

Le texte le plus programmatique de ce mouvement vient d’une publication de la Mozilla Foundation, Nothing Personal, qui a commandé un essai à trois chercheurs du studio berlinois Co-matter : Severin Matusek, Nick Houde et Paloma Moniz. Leur concept : la « génération post-naïve ».

Des créateurs qui ont renoncé à l’idéalisme de l’internet ouvert, non par cynisme, mais par réalisme. Ils ne croient plus que les grandes plateformes vont se réformer d’elles-mêmes. Alors ils construisent à côté.

Parmi leurs exemples : Subvert, une alternative éthique à Spotify, détenue collectivement par ses membres plutôt que par des investisseurs.

Metalabel, qui mise sur les collaborations entre créateurs et les revenus partagés.

Trust, une communauté en ligne berlinoise qui expérimente des structures de gouvernance décentralisées. Des projets qui ne cherchent pas à remplacer Spotify ou Instagram. Qui construisent autre chose, à côté, pour des communautés précises.

« Nous avons peut-être échangé l’idéalisme contre le réalisme, écrivent-ils. Mais plus que jamais, nous croyons que le changement peut passer par l’infrastructure numérique. » C’est une phrase qui ressemble à de la résignation, mais c’est en fait une stratégie.

Ce que tout ça dit de nous, internautes de 2026

Il y a quelque chose de frappant dans la géographie de ce mouvement. Ces projets se développent à Rotterdam, Athènes, Berlin, San Francisco… Ils impliquent que les gens se rencontrent en vrai. Kristoffer Tjalve organise chaque année Naive Yearly, une série de rencontres autour du web poétique, lors de laquelle il a d’ailleurs croisé Elliott Cost pour la première fois. La résistance au web algorithmique prend la forme, entre autres, d’objets physiques, de conférences en pleine nature, de rencontres imprévues.

Ce n’est pas un hasard. Walter Benjamin, dans son Livre des passages, observait que les formes de résistance à un système tendent à emprunter les matériaux que ce système a délaissés. Ce que ces créateurs ont compris, c’est que l’internet dominant a abandonné la lenteur, le tactile, le hasard, l’inutile. La rencontre IRL inattendue. Ce sont précisément ces espaces qu’ils réinvestissent.

Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web, avait tweeté depuis la scène « This is for everyone » lors des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Ces créateurs — de ce que j’aime appeler l’Internet Renaissance — proposent une autre version : « This is for us. » Pas pour tout le monde indistinctement, pas pour les investisseurs en capital-risque ni pour les techno-milliardaires. Pour nous, ceux qui veulent encore croire qu’une page web peut ressembler à quelqu’un.

Est-ce que tout ça va changer internet à grande échelle ? Probablement pas, ou pas si vite. Mais depuis que j’ai commencé à compiler ces initiatives, une question me revient : à quoi ressemblerait mon site si je le faisais pour moi ?

Je n’ai pas la réponse. Pratique.

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