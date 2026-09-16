Très Haut Débit

Très Haut Débit

Discussion à propos de ce post

Avatar de User
Avatar de Glen Runciter
Glen Runciter
1d

Tout cela est brillant, certainement exact, mais malgré l’acuité j’ai l’impression qu’il manque quelque chose dans le déroulement de votre réflexion : vous identifiez, démontrez, désignez, nommez (id est : nous faites exister/prendre conscience de) l’espace latent. Ok. Dont acte. Mais en quoi l’espace latent des machines est-il différent par exemple de réalisations nées de l’imaginaire créatif ? (Quand par exemple un artiste reconstitue une époque, une culture, une histoire au travers d’une exposition de fausses archives, faux artefacts, faux textes etc. Ou un monde ouvert de jeu vidéo…). Ce qui manque ici me semble-t-il, mais il n’y avait peut-être pas la place, c’est peut être désormais de réfléchir, identifier, démontrer, désigner, nommer les conséquences concrètes sur notre réel et notre perception de celui-ci. Est-ce une nouvelle virtualité ? Un virtuel 2.0 ? Le basculement dans un truc à la Baudrillard ? L’espace latent est donc repéré, cartographiable, analysable et effectif… ok. And so what ? On en fait quoi ? On en conclut quoi ?

Répondre
Partager
2 réponses de Arnaud Pessey et d'autres
2 commentaires supplémentaires...

Aucun post

Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

© 2026 Arnaud Pessey · ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
Lancez votre SubstackObtenir l’appli
Substack: la plateforme pour la culture et les idées