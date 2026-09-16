Le mardi matin, il y a un marché pas loin de chez moi à Athènes (oui, j’habite à Athènes depuis quelques mois, je vous en parlerai une autre fois). Un jour, par curiosité, j’ai demandé à un modèle de me générer une image de ce marché dans les années 1970.

Le résultat était crédible : des panneaux en grec, des légumes colorés, des vêtements d’époque. Mais je l’ai montré à un ami qui m’a confirmé que les inscriptions ne voulaient rien dire de précis. Et puis, les visages étaient bien trop lisses, le réalisme perdait de sa splendeur en zoomant sur l’image. Et ça ne ressemblait pas à ma rue. Ça ressemblait en réalité à l’idée qu’un modèle se fait d’un marché grec des années 70, compilée à partir de tout ce qu’il a ingéré sur le sujet. Une moyenne. Une vraisemblance. Pas une trace. Encore moins une réalité.

C’est en tombant sur ce réel d'Amelia, étudiante en master d’histoire de l’art à Columbia, que j’ai trouvé les idées, et donc les mots, sur ce que cette image m’avait fait ressentir. Elle présentait trois essais assignés dans son séminaire « AI Imaging in Art ». Des textes que je ne connaissais pas. Je m’y suis intéréssé, et j’ai eu envie d’en faire quelque chose.

J’avais déjà écrit ici sur la façon dont l’IA hallucine le passé dans des vidéos TikTok. Cet article traitait des symptômes visibles. Ce qui m’intéresse cette fois est plus en amont : la structure qui rend ces symptômes possibles. Pas ce que l’IA produit, mais comment elle produit. Ce qui se passe avant l’image.

POV : l'IA hallucine le passé Arnaud Pessey · June 6, 2025 Je scrollais distraitement sur TikTok quand j'ai découvert ces vidéos : « POV : tu te réveilles constructeur de pyramides en 1550 avant J.-C. », « POV : tu te réveilles mineur de charbon en 1885 ». Et je l'avoue : j'ai été instantanément hypnotisé. Trente secondes générées par intelligence artificielle me faisaient « vivre » l'expérience : réveil dans la poussière, marche laborieuse vers le labeur quotidien, mains noircies par l'effort, puis retour épuisé. Lisez l’intégralité de l’article

Les trois textes répondent à cette question, chacun depuis un angle différent. Ensemble, ils forment quelque chose comme une radiographie de l’image artificielle.

Avant l’image, il y a les données. Et les données ne sont pas neutres

Excavating AI: The Politics of Images in Machine Learning Training Sets, publié en 2019, est signé Kate Crawford et Trevor Paglen. Kate Crawford est chercheuse spécialisée dans les implications sociales de l’IA, autrice de Atlas of AI (2021), un livre qui cartographie littéralement les mines, les centres de données et les entrepôts qui rendent l’intelligence artificielle possible. Pour ne pas oublier que toute cette abstraction relève d’un monde tangible. Trevor Paglen est un artiste dont le travail explore depuis vingt ans la géographie de la surveillance et les infrastructures invisibles du pouvoir : il a notamment photographié des satellites espions à l’œil nu et localisé des bases secrètes de la CIA sur des images satellites commerciales. Les deux ont mis en commun leurs méthodes pour faire quelque chose de simple et d’inconfortable : regarder à l’intérieur des jeux de données.

Ce qu’ils ont exhumé est difficile à résumer sans que ça paraisse caricatural. Pourtant tout est vérifiable. Ils ont passé au crible ImageNet, la base de données d’images la plus utilisée dans l’histoire du machine learning. Créée en 2009 par des chercheurs de Stanford et Princeton, ImageNet contenait à son apogée plus de 14 millions d’images réparties en plus de 20 000 catégories. Elle a servi de terrain d’entraînement à une génération entière de modèles de vision par ordinateur.

Dans les catégories qui concernent les personnes, Kate Crawford et Trevor Paglen ont trouvé des étiquettes qui n’auraient pas déparé dans un manuel de phrénologie du XIXe siècle. Des individus classés comme « criminels », « losers », « ivrognes », selon un vocabulaire qui amalgame apparence physique et jugement moral. Des stéréotypes raciaux et sexistes codifiés comme des faits objectifs, encodés dans la structure même du modèle. La phrénologie prétendait lire le caractère dans la forme des crânes. ImageNet, elle, prétendait le lire dans les pixels.

La logique de l’apprentissage machine aggrave ce problème structurellement. Un modèle entraîné sur ces données n’apprend pas le monde. Il apprend les représentations que des humains ont faites du monde, avec tous les biais que ces représentations contiennent. Et comme il généralise à partir de millions d’exemples, ces biais ne s’annulent pas. Ils se renforcent. Ce que les sociologues appellent la reproduction sociale, les ingénieurs l’ont, sans le vouloir, câblé dans leurs modèles.

Kate Crawford et Trevor Paglen l’énoncent de façon tranchante : classer des personnes dans un jeu de données d’entraînement n’est jamais un acte neutre. C’est un acte politique. La façon dont on nomme les choses détermine ce que les machines apprennent à voir. Et ce que les machines apprennent à voir détermine ce qu’elles peuvent, par la suite, générer.

Depuis la publication de l’article, ImageNet a retiré de nombreuses catégories problématiques. Mais le texte reste fondamental parce qu’il documente un moment, et parce que le problème qu’il décrit n’a pas disparu avec les correctifs. Les jeux de données utilisés aujourd’hui pour entraîner les grands modèles génératifs sont composés de milliards d’images récupérées sur Internet, étiquetées en partie par des travailleurs sous-payés dans des contextes rarement transparents : des fermes de clics au Kenya, aux Philippines, au Venezuelan en Madagascar, ou au Maroc. La politique des données est toujours là. Elle est juste moins lisible.

Une image qui ne ressemble à rien de réel

En 2023, Hito Steyerl publie dans la New Left Review un essai intitulé Mean Images. Hito Steyerl est une artiste et théoricienne allemande dont le travail explore depuis des années la circulation des images dans le capitalisme audiovisuel. Elle enseigne à la Berlin University of the Arts, mais c’est surtout comme essayiste qu’elle s’est imposée comme l’une des voix les plus précises sur ce que les images font au monde, et ce que le monde fait aux images.

Son essai de 2009, In Defense of the Poor Image, avait introduit un concept depuis devenu incontournable : celui de l’image pauvre. Ces copies dégradées qui circulent frénétiquement en ligne, pixélisées, compressées, retweetées jusqu’à l’illisibilité. Des images que personne ne possède vraiment, qui n’appartiennent à aucun marché de l’art, qui voyagent parce qu’elles sont légères et gratuites. Hito Steyerl les défendait : leur pauvreté technique était le signe de leur richesse d’usage, de leur capacité à traverser les frontières et les classes sociales. Une sorte d’éloge du flou.

Des DVD piratés sont pelletés à Taiyuan, dans la province du Shanxi (Chine), le 20 avril 2008.

Dans Mean Images, elle revient sur ce concept pour le confronter à une nouvelle réalité. Et le résultat est moins réjouissant.

Elle fait l’expérience sur elle-même. Elle demande à Stable Diffusion de produire « une image de Hito Steyerl ». Le modèle génère le portrait d’une femme asiatique d’âge mûr. Ce n’est pas complètement inexact, mais ce n’est pas elle. Ce que le modèle a produit, c’est la moyenne statistique de toutes les représentations d’Hito Steyerl disponibles dans ses données d’entraînement, filtrée par les biais de curation des plateformes qui ont fourni ces données.

Le mot mean, en anglais, joue sur plusieurs sens simultanément : la moyenne statistique, la médiocrité, la méchanceté. Hito Steyerl s’en empare pour nommer ce nouveau régime d’images. Une mean image ne représente pas quelque chose qui existe. Elle représente ce que des données agrégées par millions produisent comme résultat probable. Elle remplace la ressemblance par la vraisemblance. Elle remplace le référent réel par la distribution statistique.

Cette distinction peut sembler technique. Elle ne l’est pas. Une photographie, même manipulée, entretient une relation à ce qui a existé. Quelque chose s’est passé devant l’objectif, des photons ont frappé un capteur. Il y a eu un événement. C’est ce que les théoriciens appellent l’indexicalité de la photographie : son lien physique avec le réel. Une image générée par IA n’a aucun référent dans le réel. Elle est le produit d’un calcul probabiliste sur un corpus. Elle dit : voilà ce qui ressemble le plus, en moyenne, à ce que vous m’avez demandé. Pas : voilà ce qui existe. C’est l’objet de ce petit sketch de Baron Ryan que je trouve brillantissime. Je vous recommande de le suivre.

Hito Steyerl cite aussi le « problème de Janus », un bug documenté dans les premiers modèles de génération 3D : ces modèles produisaient souvent des personnages avec plusieurs visages, pointant dans des directions différentes. Raison probable : les données d’entraînement contiennent proportionnellement plus de visages que d’autres parties du corps. Le modèle surpondère les visages. Il en voit partout. Il les génère en excès.

C’est une illustration parfaite de la logique des mean images : le modèle ne réfléchit pas, il maximise la vraisemblance selon ce qu’il a ingéré. Et ce qu’il a ingéré est déterminé par qui a produit les données et comment elles ont été collectées. Il y a quelque chose de vertigineux dans ce constat. Nous avons construit des outils capables de générer des millions d’images par jour, et ces images ne montrent rien d’autre que ce que nous avons déjà-vu. Elles sont le miroir de nos préjugés, accéléré et industrialisé.

Ce grand miroir automatisé qui ne fait que recombiner le déjà-vu rappelle les vertiges obsessionnels de Borges.

Si l’écrivain argentin était parmi nous, il verrait probablement dans l’intelligence artificielle l’incarnation technologique de ses plus grandes métaphores.

L’espace latent, ou l’archive qui n’archive pas

Nouf Aljowaysir. Salaf . 2020.

Le troisième texte est le plus ambitieux. Latent Spaces: AI, Art, and the Archive est publié au printemps 2026 dans la prestigieuse revue October par Antonio Somaini, professeur de théorie du film, des médias et de la culture visuelle à l’Université Sorbonne Nouvelle, et commissaire de l’exposition The World Through AI, présentée au Jeu de Paume à Paris en 2025 avant de voyager à Francfort et São Paulo.

October est une revue académique fondée en 1976, consacrée à l’art contemporain et à la théorie des médias. Elle a publié les textes fondateurs de Roland Barthes sur la photographie, de Rosalind Krauss sur la sculpture, de Fredric Jameson sur le postmodernisme. Publier là-dedans, c’est s’inscrire dans une conversation intellectuelle précise et exigeante. C’est bien ce que fait Antonio Somaini qui y construit sa thèse.

Voici ce qu’il explique. Quand on entraîne un modèle sur des millions d’images, il ne stocke pas ces données telles quelles. Il les compresse dans un espace mathématique abstrait, représentant chaque image comme un point défini par ses relations avec tous les autres. Imaginez une carte très dense où chaque concept, chaque objet, chaque visage occupe une coordonnée, entouré de voisins proches par similarité. Un chien est proche d’un chat, qui est proche d’un animal. Une Mercedes est proche d’une BMW, qui est proche d’une voiture. C’est l’espace latent : la carte interne et compressée de tout ce que le modèle a ingéré.

Art+Com Studios. Bauhaus Infinity Archive . 2022.

Cet espace est invisible. On ne peut pas l’ouvrir, le parcourir, le lire. Mais c’est lui qui détermine ce que le modèle peut générer. C’est lui qui décide quels visages sont possibles, quels paysages sont vraisemblables. C’est lui, silencieusement, qui définit ce qui existe dans l’univers du modèle. Et ce qui n’y existe pas n’a aucune chance d’apparaître dans une image générée.

Antonio Somaini fait alors une distinction décisive. L’espace latent n’est pas une archive au sens traditionnel. Une archive conserve et restitue : on y dépose quelque chose, on peut le récupérer. Les archives de la BnF, la Wayback Machine, les disques durs d’Archive Team fonctionnent selon cette logique du dépôt et de la restitution. L’espace latent, lui, ne garde rien. Il réorganise. Il digère. Il transforme. Il produit du vraisemblable plutôt que du vrai. C’est une machine à interpoler, pas à conserver.

Pour décrire ce que ça implique philosophiquement, Antonio Somaini convoque Foucault et son concept « d’a priori historique » : cette structure invisible qui, dans chaque époque, détermine à l’avance ce qui peut être pensé, dit, connu. Ce que Foucault appelait l’épistémè, Antonio Somaini le retrouve, sous forme computationnelle, dans les matrices vectorielles qui organisent la mémoire artificielle. L’espace latent fonctionnerait de même. Pas un contenu, un cadre. Et les cadres, par définition, on ne les voit pas. C’est d’ailleurs leur utilité. Jusqu’à devenir un dogme, que l’on intériorise.

Les conséquences pratiques sont directes. Antonio Somaini ouvre son article sur deux exemples américains contemporains. D’un côté, la purge assistée par IA de certains mots et images dans les archives fédérales sous l’administration Trump : « diversité », « équité », « inclusion », simplement effacés des sites du gouvernement fédéral en quelques semaines. De l’autre, la production par PragerU de vidéos deepfake pour un « Founders Museum » de la Maison-Blanche, où des figures historiques comme George Washington ou Benjamin Franklin s’adressent à la caméra avec des mots que leurs créateurs auraient voulu leur faire dire. L’Histoire comme service après-vente.

Ces deux cas illustrent la même logique : l’espace latent comme outil de réécriture de ce qui peut être mémorisé et représenté. Pas simplement de faux contenus ponctuels. Une transformation des conditions dans lesquelles l’histoire devient représentable. Ce n’est pas de la désinformation au sens classique. C’est quelque chose de plus profond : une modification de l’infrastructure même du sens.

Ce que l’art en fait

Il y a un point que les trois textes ne formulent pas explicitement mais qui court en filigrane : tout cela peut aussi être inversé.

Antonio Somaini le note dans l’exposition du Jeu de Paume : plusieurs artistes contemporains ont développé des pratiques consistant à produire leurs propres espaces latents, entraînés sur des corpus choisis, avec des intentions différentes de celles des grands modèles commerciaux. Un artiste qui entraîne un modèle exclusivement sur des archives coloniales pour révéler ce qu’elles contiennent de violence implicite. Un collectif qui construit un modèle à partir de témoignages de communautés minoritaires pour leur donner une existence dans un espace latent qui les a longtemps ignorées. Ou pour donner une voix à la nature, comme le fait l’artiste turc Refik Anadol qui a crée le tout premier modèle open-source entièrement consacré à la nature. (j’ai eu le plaisir de l’interviewer pour un papier pour GQ).

Machine Hallucinations: Nature Dreams. Refik Anadol

Des contre-archives, en somme. Des espaces latents comme formes de résistance. Ces démarches sont artisanales, fragiles, et minoritaires. Elles ne pèsent rien face aux modèles entraînés sur des milliards d’images par des entreprises dont le budget annuel dépasse le PIB de plusieurs pays européens. Mais elles posent une question utile : si l’espace latent est une infrastructure, qui décide de ce qu’on y construit ?

Ce que les trois textes disent ensemble

Mis côte à côte, ces trois textes décrivent trois moments d’un même phénomène, à trois niveaux de profondeur.

En amont : les données d’entraînement encodent les hiérarchies et les biais de ceux qui les ont produites. C’est l’argument de Kate Crawford et Trevor Paglen.

Dans le processus : la compression dans l’espace latent efface la singularité au profit de la vraisemblance statistique. L’image produite n’est plus un portrait, c’est une probabilité. C’est l’argument de Hito Steyerl.

En aval : cet espace latent fonctionne comme un cadre épistémologique invisible qui détermine ce qui peut être vu, connu, représenté. C’est l’argument d’Antonio Somaini.

L’image que l’on croit regarder quand on ouvre Midjourney ou Stable Diffusion est le bout émergé de cette chaîne. Elle a une histoire, une politique, une structure. Elles ne sont pas visibles dans le pixel. Elles sont dans ce qui a précédé le pixel.

Revenons au marché de ma rue. L’image que le modèle a générée n’était pas fausse par accident ou par manque de puissance de calcul. Elle était fausse parce qu’elle était la somme de tout ce que des humains avaient décidé de photographier, d’étiqueter, de mettre en ligne sur les marchés grecs des années 70. Le marché que je connais, avec ses vendeurs qui crient en albanais autant qu’en grec, n’existait pas dans cet espace latent. Il n’avait aucune chance d’y apparaître.

Pierre Cassou-Noguès and Gwenola Wagon, At the Edge of Time , 2025

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