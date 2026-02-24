Une nouvelle vidéo avec Sylvqin 💾

Après la Salle 641A, on repart ensemble avec Sylvqin et Jules sur une autre histoire que l’internet francophone méritait d’avoir. Celle du CLODO, le Comité Liquidant ou Détournant les Ordinateurs. Un groupe actif entre 1980 et 1983, presque complètement disparu des mémoires, et pourtant l’un des chapitres les plus singuliers de l’histoire de la tech en France.

Si vous avez trente minutes devant vous, allez directement sur YouTube. Sinon, voici ce que vous devez savoir.

Pas des hackers. Des incendiaires.

La plupart des résistances à l’informatisation dans les années 80 restent dans le domaine du texte : manifestes, pétitions, débats parlementaires. Le CLODO, lui, préférait l’essence. Une douzaine d’attaques revendiquées contre des centres de données, des sièges d’entreprises tech, du matériel informatique. Leurs cibles : des filiales de groupes américains comme Sperry et CII Honeywell Bull, implantées dans le sud-ouest.

Leur argument tenait en une phrase, tirée de leur propre manifeste : “Nous sommes des travailleurs de l’informatique et nous avons donc accès aux ordinateurs, ces outils répressifs.” Pas de romantisme dans le propos. Une analyse froide, et un passage à l’acte.

Pourquoi cette histoire a disparu

Ce qui est frappant avec le CLODO, c’est moins ce qu’ils ont fait que le silence qui a suivi. Il ne reste que quelques lignes dans des archives militantes.

Pourtant leur action s’inscrit dans un moment précis : la France venait de voter la loi Informatique et Libertés, les débats sur le fichage d’État étaient vifs, et une partie de la population traitait déjà l’ordinateur comme une menace concrète, pas métaphorique. Le CLODO était l’expression la plus extrême de cette époque. Peut-être trop extrême pour être facilement récupérée, dans un sens ou dans l’autre.

La vidéo est là

Tout le reste est dans la vidéo : le contexte, les actions, les poursuites, ce que ça dit de notre rapport actuel à la tech. Une histoire 100% française, radicale, et étrangement contemporaine.

