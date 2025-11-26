Très Haut Débit

Mathilde
Nov 28

Waw ! Hyper intéressant cet article ! Étant née dans les années 2000, j'ai connu "uniquement" le web plus standardisé et des articles comme celui-ci me permettent de m'ouvrir à d'autres manière de concevoir internet :)

Laurent François
Nov 26

Ton post est une nouvelle fois une pépite !

C'est super intéressant ; du côté agences, on parle aussi de cette Renaissance. Un brin chaotique, foutraque, j'ai l'impression qu'on revient à une forme d'artisanat mais sous stéroïde d'AI. Autre truc intéressant : le travail de plongée dans l'archéologie créative du web (du genre à essayer de retrouver des sites en flash etc.) notamment de D.A. qui étaient passés à côté de cette ère.

Je pense que même niveau ecommerce, on recommence à déstandardiser le design (du genre Amélie Pichard et son site fermé 300 jours par an etc.)

