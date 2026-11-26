En école de journalisme, on nous a encouragés à devenir accros à l’information. Je l’étais déjà un peu : je dévorais tout ce qui touchait à la tech, à Internet et à la culture numérique. Mais il fallait aller plus loin.

Chaque matin, lire toute la presse généraliste : Le Monde, Libération, Le Figaro, Les Échos. Puis répondre à un questionnaire sur à peu près tout : politique intérieure, relations internationales, faits divers, culture, sport. J’adorais ça.

Des passagers lisent leur journal du matin dans le métro de New York, en 1963.

Je pouvais parler de la situation au Yémen, des négociations budgétaires à Bruxelles ou de la dernière polémique culturelle parisienne. J’avais la sensation grisante de tout savoir, tout le temps, et de maîtriser le flux du monde. C’était une illusion.

Aujourd’hui, ma main cherche mon téléphone sur la table de nuit avant même que j’aie ouvert les yeux. X d’abord, pour vérifier que le monde n’a pas explosé pendant la nuit. Puis Instagram et Bluesky. Enfin les médias : Le Monde, le New York Times, parfois des comptes Telegram, pour comprendre ce qui se passe sur le terrain.

Ce n’est plus de la veille journalistique. C’est un besoin compulsif de « monitor the situation », comme disent les réseaux.

Mon métier entretient ce réflexe. Dans l’économie de l’attention, où les plateformes se disputent notre temps, ne pas publier pendant quelques jours, c’est risquer l’invisibilité algorithmique. Il faut rester au fait, réagir vite, avoir un angle sur l’actualité.

J’ai donc essayé des garde-fous : couper les notifications, supprimer l’appli de mon téléphone pendant quelques semaines, m’autoriser un seul moment de vérification par jour. Ça marche un temps. Puis le réflexe revient, surtout quand l’actualité se tend. Une seule chose a tenu, j’y reviens plus loin.

Récemment, je suis tombé sur un article de Thom Waite, journaliste pour le magazine Dazed. Publié dans sa newsletter Nightmare of Mollusc!, il s’intitule « Anxiety Culture: how the attention economy drives (and thrives on) our fear of the future ».

Cet article m’a marqué et a inspiré cette réflexion. L’auteur y décrit un « veilleur de nuit agité », image de notre rapport à l’actualité. Je lui emprunte cette image. J’y ajoute ce que je vis de l’intérieur : un métier qui m’y pousse, des plateformes qui en profitent, et une boîte pour le soir.

The X-Files, ‘Blood’ (1994)

Le veilleur de nuit qui ne dort plus

Thom Waite ouvre son article sur une scène préhistorique. Nos ancêtres dormaient en groupe autour d’un feu, et certains restaient éveillés à tour de rôle pour guetter la forêt.

Il s’appuie sur l’« hypothèse de la sentinelle », formulée en 1966 par le chercheur Frederick Snyder. Face au danger, on ne dort en sûreté que si des sentinelles restent vigilantes. Il évoque aussi les Hadza de Tanzanie, l’un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs. Une étude de 2017, dirigée par l’anthropologue David Samson, en donne des mesures.

Les chercheurs ont équipé 33 personnes de bracelets pendant 20 jours. Leurs horaires de sommeil se décalent tellement qu’une personne au moins reste éveillée, ou en sommeil léger, 99,8 % du temps. La nuit, quelqu’un veille presque toujours pour le groupe.

Schéma illustratif de la veille partagée, inspiré de l’étude de David Samson et al. (2017).

L’étude porte sur 33 personnes d’un seul groupe, c’est une limite. Mais elle montre qu’un groupe peut se relayer pour veiller. Je garde l’image, pas la preuve.

Selon Thom Waite, la quantité de menaces n’a pas nécessairement augmenté : nous disposons simplement de bien plus d’informations à leur sujet. Il cite le journaliste Ezra Klein. Dans son podcast pour le New York Times, celui-ci confiait à l’écrivaine Kathryn Schulz : « L’une de mes convictions les plus gênantes sur le monde, c’est que nous en savons désormais trop. Et que l’esprit humain n’est pas fait pour être troublé par autant de menaces, de dangers et de tragédies en permanence. »

Mon fil m’apporte ce genre de signal toute la journée : une alerte, un communiqué, un message alarmiste. Une action Nvidia s’effondre, puis repart sur une rumeur. Le prix du baril s’envole. L’Ukraine, Gaza, Taiwan, le Yemen… À chaque secousse, j’ai l’impression que le monde vacille. Je ne guette pas un prédateur, mais je guette quand même. Même téléphone posé, je reste tendu vers lui.

Thom Waite en tire une formule : chacun occupe sa propre « clairière » dans la forêt sombre d’Internet. Chez les Hadza, on peut dormir parce qu’un autre veille. Sur nos écrans, personne ne veille à notre place. Chacun affronte seul la menace, sans personne à qui confier son anxiété, sans personne sur qui compter.

Quand les mèmes se moquent de notre veille

Le verbe « monitor » est devenu un mème en 2025 sur X. Le 16 janvier, le compte @netcapgirl publie « the masculine urge to monitor the situation » sur une photo de Jeff Bezos.

La formule explose, pendant l’escalade entre Israël et l’Iran. Des internautes suivent alors le conflit heure par heure, comme si leur surveillance pouvait en changer le cours. Une variante résume la blague : « Men will literally monitor the situation instead of going to therapy ».

It’s Not Doomscrolling—We’re Just ‘Monitoring the Situation’

Je me reconnais dans la blague plus que je ne voudrais.

Le mécanisme est simple. Chaque actualisation du fil procure un micro-soulagement (« ok, rien n’a encore explosé »). Il est aussitôt suivi d’une nouvelle inquiétude, qui réclame une nouvelle vérification. On accumule de l’information comme si savoir revenait à pouvoir, au lieu de reconnaître son anxiété ou son impuissance.

La recherche confirme le coût de cette consommation compulsive. En 2022, Bryan McLaughlin et ses collègues ont interrogé 1 100 adultes américains sur leur rapport à l’actualité. Chez les 16,5 % dont la consommation est « sévèrement problématique », 74 % déclarent beaucoup de symptômes de mal-être mental, contre 8 % chez les autres.

Une réplication de décembre 2024 ne retrouve que 7,5 % de cas sévères : l’ampleur du phénomène reste discutée. Et ces études mesurent des liens, pas des causes. On ignore si l’actualité angoisse, ou si les personnes angoissées la cherchent davantage.

Twitter, X, Bluesky : le même réflexe sur un autre écran

Mon réflexe a changé d’écran plus d’une fois, jamais de nature. Avec le temps, j’ai développé une vraie addiction à Twitter. Je rechargeais mon fil comme si le monde s’effondrait et que j’allais rater l’information décisive. Quand Twitter est devenu X et que l’algorithme a été bouleversé, j’ai désinstallé l’appli. Le réflexe s’est en partie reporté sur Bluesky.

Puis je suis revenu sur X. Il me semble que les gens y sont revenus progressivement, et la qualité des contenus avec eux. C’est là que je trouve la majorité de mes sources et beaucoup d’informations pour mon travail.

Ce retour s’est fait à mes conditions. J’ai passé du temps à peaufiner mon algorithme : j’ai rejeté un à un les contenus « slop » qu’on me proposait, jusqu’à retrouver un fil à peu près normal. J’ai aussi réglé les paramètres de mon compte pour me protéger des images qui circulent sur la plateforme.

Ma veille sur Bluesky s’est ajoutée à celle de X. Elle reste intéressante, mais biaisée. L’application compte près de trente fois moins d’utilisateurs actifs mensuels sur mobile que X (juin 2026). En mai 2025, Pew Research Center observait que Bluesky avait surtout séduit des influenceurs d’actualité plutôt à gauche. Je n’y ai donc pas de vue d’ensemble.

Utilisateurs actifs mensuels sur mobile en juin 2026, en millions. Source : Similarweb.

Ce que notre attention rapporte

L’économiste américain Herbert Simon, prix Nobel en 1978, l’écrivait dès 1971 : « une richesse d’informations crée une pauvreté d’attention ». Selon lui, ce que l’information consomme, c’est l’attention de ceux qui la reçoivent.

Plus d’un demi-siècle plus tard, cette attention rare se monnaie. Deux grandes études le chiffrent. En 2017, William Brady et ses collègues ont analysé 563 312 tweets sur des sujets qui divisent. Chaque mot d’émotion morale supplémentaire augmente leur diffusion de 20 %. En 2021, Steve Rathje et ses collègues ont étudié 2,7 millions de publications. Celles qui visent l’adversaire politique sont partagées deux fois plus souvent. Ces travaux portent sur la politique, pas sur l’anxiété. Ils décrivent pourtant la même mécanique : ce qui échauffe les esprits se partage, et ce qui se partage rapporte de l’attention.

Une angoisse tournée vers demain

On parle de « culture de l’anxiété » quand l’angoisse cesse d’être une affaire individuelle pour devenir un climat collectif. Un livre de 2024, publié par Johns Hopkins University Press, l’emploie déjà pour décrire une anxiété face à l’avenir qui imprègne les sociétés.

L’American Psychological Association distingue la peur de l’anxiété. La peur est une réponse brève à une menace précise et présente. L’anxiété est une réponse durable, tournée vers l’avenir, face à une menace diffuse. Que la frontière soit nette importe peu : la peur est bien réelle. Je crois qu’on n’a jamais eu aussi peur qu’aujourd’hui, et c’est ce qui rend l’époque si douloureuse.

Dans mon fil, presque rien ne menace ma journée. J’y croise des guerres lointaines, des crises économiques, le climat. Aucune n’appelle de geste immédiat de ma part.

C’est le terrain de l’anxiété. On surveille, faute de pouvoir faire autre chose.

Le temps change aussi de nature. L’actualité en continu se vit au présent, mais ce présent parle surtout de risques à venir. Sur mon écran, le futur ressemble plus à une liste de menaces qu’à un projet. La dernière couverture de The Economist, « The World Ahead 2027 », l’illustre bien : dix tendances qui mêlent guerres, dette, chaleur extrême et risques liés à l’IA.

L’autre réflexe : tout éteindre

Tout le monde ne répond pas à la saturation en surveillant davantage. Selon le Digital News Report 2025 du Reuters Institute, mené auprès de près de 100 000 personnes dans 48 pays, 40 % évitent l’actualité parfois ou souvent. Ils étaient seulement 29 % en 2017.

Part des personnes qui évitent l’actualité « parfois ou souvent ». Source : Reuters Institute, Digital News Report 2025. Graphique : Très Haut Débit.

Parmi eux, 39 % disent le faire parce que l’actualité pèse sur leur humeur. Veiller sans relâche ou fermer les yeux : deux façons de gérer la même saturation. La seconde est probablement la plus sage, pour ceux qui peuvent se la permettre.

Le film : Network, main basse sur la télévision

Une boîte, une heure fixe

Une seule chose a tenu pour moi. À une heure précise le soir, je mets mon téléphone dans une boîte, et je n’y pense plus. Même limiter mon temps d’écran n’y changeait rien. La boîte ne guérit pas tout : le réflexe du matin avec mon café, lui, est toujours là.

En 2018, Nicola Hughes et Jolanta Burke ont retiré le téléphone de la chambre de 49 volontaires pendant une semaine. Leur étude montre de petites améliorations du bien être. Mais les essais randomisés sur ce sujet donnent des résultats contradictoires. Une étude australienne de novembre 2025 suit le temps d’écran de jeunes adultes se disant mauvais dormeurs. Elle ne trouve aucun lien significatif avec leur sommeil ou leur santé mentale.

Chez les Hadza, quelqu’un prend toujours le relais. Dans ma boîte, personne ne le prend, et le monde tient quand même jusqu’au matin. Mon guet ne protégeait peut-être personne, alors je continuerai à déserter le cyber espace à partir de 22h.

Ce qui reste ouvert

Je ne sais pas ce qui pèse le plus : la quantité d’informations, la façon dont les plateformes nous les servent, ou mon propre réflexe. Probablement les trois. Le soir, mon téléphone dort dans sa boîte. Le matin, ma main retrouve le chemin de la table de nuit.

Reste une question que je n’arrive pas à trancher. Si personne ne vient nous relever, qui décide que le guet est terminé ? Moi, ou la machine qui trouve toujours une raison de me faire regarder encore ?

Une question avant de vous quitter

J’ai une question à vous poser. Je réfléchis à professionnaliser Très Haut Débit, avec une offre payante pensée pour celles et ceux qui ont besoin de comprendre le numérique dans leur métier.

Elle pourrait réunir de la veille, de longues interviews d’experts et des papiers d’analyse. Certains d’entre vous seraient-ils prêts à s’abonner ? Les deux sondages ci-dessous prennent dix secondes.

Si un format vous intéresse plus qu’un autre, dites-le-moi en commentaire. Votre réponse m’aidera à décider si ce projet a un sens.

💬 Et vous ? À quelle heure rangez-vous votre téléphone le soir, et qu’est-ce qui vous en empêche ? Répondez à cet e-mail ou laissez un commentaire.

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