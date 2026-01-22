Je ne suis pas un grand fashionista. Loin de là. Mais l’impact culturel de la Fashion Week m’a toujours interpellé. Cet environnement qui peut se permettre de créer juste pour le plaisir de créer. Bousculer les codes. Façonner ce qui sera la culture mainstream des prochaines années.

On pense à l’influence de Virgil Abloh ces dernières années. Très peu d’entre nous achèteront jamais les vêtements présentés sur les podiums. Mais nous voyons tous les images. Elles nous touchent. Nous influencent. Nous impactent.

Virgil Abloh Archive

C’est cette fascination qui m’a poussé à porter un regard plus attentif sur cet univers. J’ai gardé cet article de SSENSE dans mes onglets pendant des mois. Je me disais qu’il fallait creuser ce sujet. Et je crois qu’en ce début de nouvelle Fashion Week, le bon moment est venu.

Parce que j’ai remarqué quelque chose. Depuis quelques années, la mode ne se crée plus pour être portée. Elle se crée pour être vue. Plus précisément : pour être scrollée, likée, partagée.

L’image plus vraie que le vêtement

Il y a quelque chose de vertigineux dans ce sac en forme de tomate que Loewe a commercialisé en 2023.

@jonathan.anderson Jonathan Anderson on Instagram: "🍅Loewe🍅 meme to reality"

Pas parce qu’il ressemble à un légume (ou était-ce un fruit ? bref, l’industrie a vu plus étrange), mais parce que son existence inverse le processus créatif. Un utilisateur de TikTok publie la photo d’une tomate parfaite avec la légende “So Loewe”. Le tweet devient viral. La maison espagnole transforme le mème en produit réel.

@jonathan.anderson Jonathan Anderson on Instagram: "Tuesday’s 🍅🍅"

La tomate précède le sac. L’image précède l’objet. Le simulacre engendre sa propre réalité.

Jonathan Anderson, directeur artistique de Loewe de 2013 à 2025 (aujourd’hui à la tête de Dior), n’a pas créé cette stratégie par hasard. Il l’a théorisée, méthodiquement. Les clutchs en forme de grenouille et de pigeon pour JW Anderson. Les bottes aux pattes d’animal surnommées “Mr. Tumnus” par TikTok. Les hoodies en argile au défilé Femme Printemps/Été 2024.

@liljupiterr LilJupiter on Instagram: "Loewe Pixelated Hoodie & Top 🤖"

Chaque pièce est conçue comme un moment viral en puissance.

En 2024, Jonathan Anderson a remporté le titre de Designer of the Year aux British Fashion Awards et aux CFDA Awards. Cette double consécration récompense moins un créateur qu’un stratège de l’image. Il ne dessine plus des vêtements, il programme des contenus.

L’économie de l’attention a mangé la mode

Ce que Jonathan Anderson a compris, c’est que la mode fonctionne désormais dans ce que l’économiste Herbert A. Simon appelait déjà en 1971 l’économie de l’attention. Sa formule reste d’une actualité glaçante : “Une richesse d’informations crée une pauvreté d’attention”.

Films, livres, sites web... Jamais le public n'avait été autant submergé de propositions. Résultat : capter son attention est devenu un enjeu central de l'économie.

Nous sommes exposés à 5 000-10 000 publicités par jour. Notre durée d’attention moyenne est tombée à 8 secondes. Dans ce contexte, capter le regard ne suffit plus. Il faut le retenir, le convertir, le monétiser.

TikTok a parfaitement saisi ce mécanisme. En 2024, le chiffre d’affaires de TikTok Shop a atteint 33,2 milliards de dollars, plus du double de l’année précédente. La mode et les accessoires sont les produits les plus achetés. 47,2 millions de personnes ont effectué des achats sur TikTok cette année-là, principalement des Gen Z et millennials.

L’algorithme a remplacé le critique. Selon une étude commandée par TikTok, le sentiment de communauté et de créativité sont respectivement 1,8 et 1,6 fois plus susceptibles de motiver les utilisateurs à acheter un produit de luxe. La plateforme ne se contente pas d’amplifier les tendances existantes. Elle les accélère. Les cycles de mode sur TikTok sont désormais 3 fois plus rapides que les canaux médiatiques traditionnels. Une tendance peut passer de niche à mainstream en quelques heures.

Ce qui était autrefois une saison devient un instant. Ce qui était autrefois un arbitre du goût devient un flux algorithmique.

Le spectacle a colonisé le podium

En 1967, Guy Debord écrivait que dans les sociétés modernes, “tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation”. Cette formule trouve aujourd’hui son accomplissement absolu dans les fashion weeks.

La Société du spectacle décrivait un monde où “le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images”. Cinquante-huit ans plus tard, les podiums fonctionnent exactement selon cette logique.

Prenez le défilé Coperni Printemps/Été 2023. Bella Hadid monte sur scène nue. Des techniciens l’aspergent d’une substance qui se solidifie en robe blanche. La vidéo fait le tour du monde. Mais qui se souvient du reste de la collection ?

Le spectacle a tout dévoré. L’image de Bella Hadid a circulé sur des milliards d’écrans, générant une valeur publicitaire incalculable. Le vêtement devient accessoire du spectacle, pas sa raison d’être.

Cette mutation révèle ce que Jean Baudrillard appelait l’ordre de la simulation : un régime où “le simulacre n’est jamais ce qui cache la vérité, c’est la vérité qui cache qu’il n’y en a pas”. Dans la mode contemporaine, le vêtement “réel” (celui qu’on pourrait porter) cache qu’il n’est plus vraiment l’enjeu.

L’enjeu, c’est sa circulation en tant qu’image.

Les maisons ne vendent plus principalement des vêtements. Elles vendent leur capacité à générer du désir médiatisé. Sur TikTok, le hashtag #LOEWE compte 1,2 milliard de vues. C’est plus que la population de l’Europe entière. La marque a grimpé de 13 places dans l’index Lyst depuis 2022.

La pandémie comme accélérateur

Cette bascule s’est brutalement accélérée pendant le COVID-19. Comment maintenir la pertinence d’une maison quand les défilés physiques sont interdits, quand les boutiques ferment, quand personne ne sort ?

La réponse de Jonathan Anderson : devenir plus conceptuel. Plus visuel. Plus “instagrammable”.

Lorsque Loewe revient sur les podiums pour sa collection Printemps/Été 2022, le show présente les fameux talons en savon et en œuf. Les coupes colorées et émoussées. Les robes avec plaques pectorales métalliques. La saison suivante : bottes en forme de ballon, robes sculptées comme des voitures.

En quelques mois, Loewe passe d’une maison respectable à un générateur de buzz permanent.

Cette stratégie repose sur une compréhension aiguë de ce que Baudrillard nommait l’hyperréalité : dans la société de simulation, les images et spectacles ont de moins en moins de rapport avec un extérieur. Les créations de Loewe n’ont pas besoin d’être portables pour être désirables. Elles doivent être mémorables sur un écran de 6 pouces. Partageables en trois secondes. Commentables en une phrase.

Hyperréalité

Le succès est mesurable. Loewe a doublé ses ventes en cinq ans sous la direction de Jonathan Anderson. La marque est devenue la plus désirable du classement Lyst en 2024. Non pas malgré ses créations non portables, mais grâce à elles.

L’algorithme comme nouveau critique

Sur TikTok, la Fashion Week n’est plus un événement professionnel. C’est un spectacle de masse où chacun devient commentateur. Une vidéo d’analyse atteint plus de personnes qu’un article du Vogue papier.

Cette démocratisation apparente masque une réalité moins rose. Comme l’explique Guy Debord, “le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que ‘ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît’”.

Sur TikTok, ce qui performe bien est bon. Ce qui est bon performe bien.

Les créations deviennent des contenus optimisés pour l’algorithme. Et l’algorithme favorise le choc visuel, la surprise, le jamais-vu. 57% des utilisateurs de TikTok consultent la section commentaires avant d’acheter un produit. La conversation autour d’un vêtement devient plus importante que le vêtement lui-même.

Cette logique transforme profondément le métier. La vision artistique doit désormais composer avec les métriques d’engagement. Combien de vues ? Combien de partages ? Quel taux de conversion de l’exposition médiatique en désir d’achat ? Les maisons qui réagissent dans les trois premiers mois de l’émergence d’une tendance peuvent voir une augmentation de 15% de leurs ventes au prix fort. Le créateur devient à moitié data analyst.

Certaines marques ont parfaitement intégré ces codes. Gucci a embrassé la culture du mème en participant au #GucciModelChallenge, un trend TikTok qui se moquait de l’apparence stéréotypée de ses mannequins. Au lieu d’ignorer ou de combattre, Gucci a rejoint la conversation. Résultat : humanisation de la marque, dissolution du stigmate d’exclusivité. Pratique.

Burberry et Marc Jacobs ont collaboré avec @sylvaniandrama, un compte satirique de 2,5 millions d’abonnés qui crée des scénarios d’humour noir avec des figurines Sylvanian Families. L’absurdité devient stratégie marketing légitime.

Loewe a publié une animation lo-fi montrant quatre façons dont son sac Puzzle pourrait marcher. Simple. Décalé. Internet-coded. Des millions de vues.

@anchoponcho Ancho | Annie Choi on Instagram: "New work for @loewe Japan 🐸

…

Ce qui lie ces approches : une compréhension native des codes de la plateforme. 64% des utilisateurs de TikTok préfèrent les marques qui proposent une variété de contenus. Il ne s’agit plus de créer un moment viral, mais de maintenir une présence algorithmique constante.

Le paradoxe de l’authenticité vendue

L’autre facette de cette stratégie : la célébrité. Loewe a transformé ses campagnes en événements culturels en multipliant les collaborations. Josh O’Connor, Anthony Hopkins, Maggie Smith, Daniel Craig, Taylor Russell, Greta Lee, Richard Gadd.

Ces campagnes photographiées par Juergen Teller jouent sur un équilibre subtil. Esthétique brute, presque anti-publicitaire. Pas de retouches excessives, fonds neutres, poses non conventionnelles. C’est de l’anti-glamour glamourisé.

L’authenticité devient une stratégie marketing. Pratique.

Rihanna portant une création Loewe rouge pour annoncer sa deuxième grossesse au Super Bowl 2023. Beyoncé dans sa combinaison à mains pendant la tournée Renaissance. Ces moments ne sont pas que de la visibilité. Ils cristallisent le désir collectif autour d’une image, d’un instant, d’un symbole.

Baudrillard encore : “Dans la société du spectacle, l’image devient la forme suprême de la réification de la marchandise”. Ces vêtements portés par des célébrités ne sont plus des vêtements. Ce sont des objets sémiotiques qui signifient le statut, le goût, l’appartenance.

Cette BOF étude de 2024 montre que les utilisateurs font 67% plus confiance aux marques qui utilisent des créateurs dans leurs publicités sur TikTok. L’authenticité perçue n’a jamais été aussi monétisable.

Le risque du gimmick permanent

Mais cette stratégie comporte un piège. À force de créer pour le buzz, on risque de devenir un générateur de tours de passe-passe. Une maison peut-elle bâtir un héritage sur des moments viraux ?

L’article de SSENSE pose la question frontalement : “Les produits et spectacles viraux peuvent faire ou défaire une marque du jour au lendemain, mais les labels risquent aussi de devenir un gimmick”. La frontière entre audace créative et coup marketing devient floue.

Jonathan Anderson semble conscient de cette tension. Il a continué de faire du sur-mesure luxueux, de travailler avec des artisans espagnols, de maintenir l’excellence technique de Loewe… Les pièces virales coexistent avec des collections portables.

Il faut nourrir la machine à images sans sacrifier la substance. C’est un équilibre délicat à maintenir.

Cette semaine à Paris : l’absence qui parle

Pendant que j’écris ces lignes, la Fashion Week Homme bat son plein à Paris (20-25 janvier). 66 maisons présentent leurs collections Automne/Hiver 2026-2027 à travers 36 défilés et 30 présentations.

L’ironie de cette édition ? Loewe est absent.

La maison qui avait fait de la viralité son ADN, qui avait transformé chaque défilé en moment Instagram, qui avait grimpé au sommet des classements grâce à ses créations “scrollables”, a renoncé à présenter sa collection masculine. Elle préfère un format mixte lors de la Fashion Week femme de mars, dans l’attente des débuts de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, les nouveaux directeurs artistiques.

Un silence stratégique. Ou l’aveu que la machine à buzz a besoin d’être repensée.

Pendant ce temps, Jonathan Anderson présente sa deuxième collection pour Dior Homme. Celui qui a fait de Loewe une machine à viralité travaille maintenant pour une maison historique où l’héritage pèse lourd. Va-t-il appliquer les mêmes recettes ? Créer des moments TikTok pour Dior ? Ou proposer une autre voie ?

Qui maîtrise déjà cette langue ?

Cette mutation vers la mode-pour-écrans a créé un nouveau critère de sélection dans l’industrie. Les maisons ne cherchent plus seulement des créateurs talentueux. Elles cherchent des créateurs qui parlent couramment l’algorithme.

Grace Wales Bonner, qui prendra les rênes de la ligne homme Hermès en janvier 2027, illustre parfaitement cette double compétence. Ses défilés racontent des histoires sophistiquées sur la diaspora, l’identité, l’artisanat. Mais quand Lewis Hamilton apparaît au Met Gala 2025 dans sa création (costume ivoire avec sash brodé de coquillages), l’image devient instantanément iconique. Le storytelling culturel rencontre la viralité naturelle.

Grace Wales Bonner

Même logique en Chine, où des designers comme Feng Chen Wang ont grandi avec Douyin (le TikTok chinois, 700 millions d’utilisateurs). Basée à Shanghai, elle défile à Paris, collabore avec Nike et Levi’s, et génère des millions de vues avec son esthétique futuriste unisexe. Elle ne “s’adapte” pas aux algorithmes. Elle les comprend nativement.

Feng Chen Wang

Le Moyen-Orient suit une trajectoire similaire. Rami Kadi, designer libanais de 39 ans, intègre déjà textiles holographiques et embellissements imprimés en 3D dans ses créations. Il a compris que la robe de mariée d’aujourd’hui doit être Instagrammable avant d’être portée.

Rami Kadi

Ce qui relie tous ces créateurs : ils ne subissent pas la tyrannie de l’image. Ils l’utilisent comme outil narratif. Une pièce virale n’est pas un gimmick. C’est une porte d’entrée vers un univers complet.

La vraie question n’est plus “qui sera le prochain Virgil Abloh ou Jonathan Anderson ?”. C’est plutôt : est-ce que les grandes maisons sont prêtes à nommer quelqu’un qui vient de Douyin, de Dubai, de TikTok ? Quelqu’un qui n’a pas fait Central Saint Martins mais qui parle la langue des écrans avec la même fluidité que le français ou l’anglais ?

Parce que c’est là que se trouve le talent. Dans les zones que la mode occidentale considère encore comme périphériques.

Ce que nous regardons quand nous regardons la mode

Il y a une mélancolie étrange à constater qu’on expérimente de plus en plus la mode à travers des interfaces. Les défilés en streaming. Les vêtements sur Instagram. Les tendances sur TikTok. La matérialité du textile disparaît derrière l’écran. Le tombé du tissu. Le poids d’une veste.

Baudrillard évoquait l’hyperréalité comme un monde où “l’expérience est si artificielle que même les prétentions à la réalité sont formulées en termes artificiels”. Nous n’achetons plus des vêtements pour leur utilité. Même pas pour leur beauté réelle.

On les achète pour leur capacité à générer des images de nous-mêmes qui circuleront à leur tour.

90% des acheteurs consultent au moins une plateforme de réseaux sociaux avant d’acheter. La robe n’existe plus pour être portée à un dîner. Elle existe pour être photographiée pendant ce dîner, puis postée, likée, commentée. Le vêtement devient support d’une performance sociale qui se déroule principalement en ligne. Sa fonction première n’est plus de couvrir ou d’embellir le corps. C’est de produire du contenu.

Cette mutation n’est pas propre à la mode. Elle traverse toute la culture contemporaine. Mais la mode, par sa nature ostentatoire, par son lien historique avec l’apparence et le statut, amplifie ce phénomène avec une clarté particulière.

C’est peut-être ça qui me fascine. La mode comme laboratoire. Comme espace d’expérimentation radical où les mutations culturelles apparaissent d’abord, avant de se diffuser partout ailleurs. Virgil Abloh avait compris ça. Jonathan Anderson aussi. Et désormais, une génération entière de créateurs chinois, moyen-orientaux, TikTok-natifs le comprend tout aussi bien.

La différence : eux n’ont pas eu besoin d’apprendre cette langue. C’est leur langue maternelle.

Alors, la mode est-elle encore une forme d’art ou une forme de marketing algorithmique ? Peut-on créer pour la beauté quand on crée pour la viralité ?

Ces questions ne trouveront pas de réponse cette semaine. Mais en observant les défilés à venir (et surtout la manière dont ils seront relayés, décortiqués, mémifiés sur nos écrans), on verra si l’industrie continue d’embrasser le spectacle total ou tente de retrouver une forme de matérialité.

Rendez-vous dans quelques jours. Les podiums nous diront où nous en sommes.

