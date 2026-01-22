Très Haut Débit

Très Haut Débit

Discussion à propos de ce post

Avatar de User
Avatar de Agathe
Agathe
Jan 26

Tellement dans l'ère du temps. Merci pour ce bel article !

Répondre
Partager
Avatar de Alexandre Faure
Alexandre Faure
Jan 24

J'ai démarré la lecture en mode "balek de la mode". Et je me suis accroché malgré le name dropping qui m'a perdu (je ne connais pas Loewe, je croyais que c'était une banque). Cependant, ton analyse alimente ma réflexion.

Comment nous communiquons et comment des marques doivent se positionner pour exister. Comment des thèmes, des enjeux doivent aussi adopter ces canaux et ces stratégies pour exister, faire tache d'huile.

Il y a encore un énorme fossé, béant entre cette humanité happée par Tik Tok / Insta et des décideurs qui organisent des tables rondes, publient des rapports et s'étonnent que leur sujet n'intéresse pas.

Tout comme les auteurs de livres, de newsletters, de posts "fleuve" sur Linkedin, qui n'ont pas compris que la consommation d'écrit est hachée (les lecteurs picorent, ceux qui lisent de bout en bout sont l'exception).

Mais en même temps, le down side que tu expliques très bien (et qui était déjà identifié en 1967, comme le démontres), c'est que cette info est superficielle. Comme une addiction, il en faut toujours plus, plus neuf, plus choquant, plus brutal.

Donc demeure la question : faut-il entrer dans la danse ou rester sur la coursive et assumer sa posture. Ou bien, opter pour un entre-deux.

Quel que soit son choix, on ne peut pas ignorer le phénomène. L'enjeu étant de se positionner en conscience, mais en validant son existence.

Répondre
Partager
7 commentaires supplémentaires...

Aucun post

Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

© 2026 Arnaud Pessey · ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
Lancez votre SubstackObtenir l’app
Substack est le foyer de la grande culture