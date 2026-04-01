Très Haut Débit

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Discussion à propos de ce post

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Julie Adore
5d

Je soussigné blog en 2006

Merci pour cet article qui décrit mes sentiments aussi et confirme mes pensées.

Je suis tombée sur une vidéo de moi en 2011 qui dis : On dit que les réseaux sociaux désocialisent, mais je trouve que c’est le contraire ! Je fais tellement de rencontres !” A l’époque les réseaux sociaux étaient un vrai écho de la “real life” : on postait des photos de la fête après la fête, maintenant Halloween commence en septembre, les accouchements se passent en direct et les vraies rencontres grâce aux réseaux sociaux ont pratiquement disparu (qui encore trouve l’amour de sa vie sur Twitter ?!)

Moi de maintenant ne trouve plus que c’est le contraire.

Et c’est vrai que je ne poste plus de photos privées autant qu’avant: plus par réflex de protection que par manque d’envie

Bref, un excellent article !

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Caillou
3d

Article intéressant et fluide! Je partage ces constats, j'ai abandonné les autres réseaux sociaux... Je trouve toutefois encore un vrai espace de rencontre et de liberté sur des forums "à l'ancienne" ainsi que des groupes Discord. Le forum étant indépendant il ne peut pas "s'enshitifier", pour le discord on verra!

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