Bienvenue dans un nouveau numéro de Mon Internet ! Pour les nouveaux arrivants sur le réseau, un petit rappel du concept : j’invite des personnalités que j’aime suivre à nous dévoiler leur navigation sur la toile, et leur rapport très personnel au web. Après avoir exploré les univers de Paul Douard entre VICE et Quotidien, et de Sara Sadik depuis son univers post-Internet, c’est au tour de Blandine Rinkel de nous ouvrir les portes de son Internet.

Blandine Rinkel (crédit Rémi Besse)

Mais qui est Blandine Rinkel ? Née en 1991 à Rezé, en banlieue de Nantes, elle est l’une des voix les plus singulières de la littérature française contemporaine. Autrice de quatre livres (L’Abandon des prétentions, 2017 ; Le Nom secret des choses, 2019 ; Vers la violence, 2022, Grand Prix des lectrices de ELLE ; La Faille, Stock, 2025), elle est aussi musicienne et co-fondatrice du groupe Catastrophe, ancienne chroniqueuse au Masque et la Plume sur France Inter, et tient depuis peu le Substack Intérieur nuit, où elle écrit longuement sur les livres qu’elle lit. Autant dire que son rapport à Internet est celui de quelqu’un qui sait ce que les mots valent, et ce qu’ils coûtent.

Quel est ton premier souvenir Internet ?

J’ai grandi à Rezé en banlieue de Nantes, à la fin des années 1990, je me souviens du tchat sur Caramail, où j’allais assez jeune. Draguer / être draguée. J’avais 12 ou 13 ans, c’était le moment des « asv stp ». Avec mon amie Anais, on passait des heures à s’émerveiller de ce monde de rencontres possibles. Puis j’ai eu un blog, seule, c’est vite devenu plus intime et fondamental, j’y écrivais de longs textes, je dévorais les citations de tout un tas d’auteurs dont je n’avais pas les livres à portée de main (il fallait aller à la bibliothèque pour ça), notamment sur le site evene.fr, j’avais l’impression d’avoir trouvé le mot de passe d’un niveau de jeu de l’existence galvanisant. Le monde de mon impasse, où je me sentais jusqu’alors un peu à l’étroit, explosait (implosait ?). Tout me paraissait possible.

Caramail : le web d’avant Facebook

Instagram, tu l’utilises comment ?

J’ai cru pouvoir en faire un espace intéressant, parler de livres, découvrir de la musique, des créations audacieuses et bizarres. Je venais de quitter FB, et ça me semblait moins tendu, plus frais. La fraicheur a passé hélas, je m’y sens aujourd’hui épiée (!) et me contente de relayer ce que je fais, lis ou publie. Ce qui est utile, mais pas stimulantissime. Je pense qu’Instagram flatte nos parts les plus narcissiques, que l’outil est conçu comme ça, en dépit de ses utilisateurs ou presque, c’est à dire y compris quand on essaye d’en faire un espace d’expression et d’engagement. Je crois qu’il faut garder l’esprit critique quant aux GAFA. Pour ces raisons (et pour dix autres) j’ai supprimé l’application de mon portable récemment, je ne la télécharge que le dimanche puis la supprime à nouveau. J’essaye d’avoir un rapport plus sain à ça, l’utiliser pour communiquer, sans trop m’aliéner. Ligne de crête pas évidente.

T’as un Substack. C’est quoi l’idée, tu en fais quoi ?

Ça s’appelle Intérieur nuit, je l’ai justement ouvert car les lois tacites d’Instagram (faire court + capter l’attention avec des « punchline » + polariser le débat) me frustraient.

Je cherchais un lieu, en ligne, où échapper à cette sorte de brutalisation de la langue, qui est l’inverse de ce qui m’attire en littérature. Ecrire par mail des textes libres m’a semblé une alternative intéressante (même si Substack a ses limites, ses lois et son petit ton aussi). Alors j’écris longuement sur des lectures, de classiques ou de contemporains, peu importe. L’idée c’est de travailler la lecture comme un muscle. Il parait que plus personne ne lit, mais que tout le monde veut écrire. Ça me parait à la fois dangereux et déprimant : si j’ai imaginé cet espace, c’est pour y être d’abord en tant que lectrice. J’aime aussi que ça atterrisse chez les autres par le biais d’un e-mail, car il me semble que l’intimité d’une boite email est autre que celle d’un réseau social, on y est moins dépendant de l’approbation du groupe, on y est moins grégaire, les échanges y sont moins sur la défensive. Je m’illusionne peut-être. En tous cas, je propose aussi sur cet espace un podcast qui s’appelle Intérieur jour, des discussions avec d’autres personnes pour qui la littérature est un centre. Enfin, je dépose aussi des textes plus longs, qui peuvent intéresser les gens qui me suivent (préfaces, articles, entretiens, que sais-je) ?

TikTok, t’es dessus ?

Non, je perçois vraiment ce réseau comme ça, si j’y mets un pied, j’ai peur d’être avalée.

Twitter/X depuis Musk. T’en fais quoi ?

Rien ! Je n’en ai jamais rien fait, avant même Musk, l’ambiance harcèlement / ligue du lol / cours de récré à un niveau mondial, ça m’a toujours tenue à distance (mais dans mes heures les plus fourbes, j’utilise bien sûr un compte fantôme pour aller espionner ce qui s’y passe).

L’IA dans l’écriture, ça te fait quoi ?

Ça me déprime, m’inquiète ou me fait rire. C’est selon (mon humeur et mon taux de magnésium). Je suis rétive à l’IA dans la création, j’ai sérieusement peur que nos capacités cognitives (de concentration, d’élaborations d’idées…) ne s’affaissent. Pour se faire un avis sur la question spécifique IA / littérature, je conseille de lire cet article de Télérama, et surtout d’acheter (ou de voler) le livre d’Abel Quentin Sanctuaires, qui parait le 5 mai. Dans un chapitre qui s’appelle La littérature sous stéroides, il y écrit notamment cette chose qui résume bien ma pensée, et ma mélancolie : « Qu’en est-il quand la parole n’est plus humaine (…) Parodie de parole, elle porte en elle la nostalgie de ce qu’elle a remplacée ».

On en fait pas un peu trop sur l’IA en ce moment ?

Quand il fait beau, que j’ai 17 ans et que je me fous royalement de mon téléphone, c’est ce que je me dis.

Un mème qui t’a fait rire récemment ?

T’as lu quoi en dernier ?

En littérature, je viens de finir Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, il n’y est jamais question d’internet, hélas.

En sciences-sociales, je commence tout juste Le spectre du colonialisme, de Nedjib Sibi Moussa.

Un livre que tout le monde devrait lire et que personne ne lit ?

C’est une question impossible ! Je crois qu’aucune oeuvre d’art n’est pour tout le monde. Mais je vais répondre quand même : L’espèce humaine de Robert Antelme.

Des artistes que tu suis en ce moment et que tu recommandes ?

En France, je trouve la musicienne Gildaa incroyable, pas encore assez connue.

Un compte à qui tu as envie de donner de la force ?

Sur instagram, @cakiz_yt est exceptionnel : il incarne Ruffin qui récite sa poésie en CP, Alain Soral dans Harry Potter, Bégaudeau dans Pokémon ; c’est d’une précision aberrante.

Sinon sur Substack, j’aime bien le ton de Léa Bory.

Et j’aurais bien cité ton compte aussi, j’ai adoré l’article sur l’Alive Internet Theory.

La célébrité avec la meilleure présence Internet selon toi ?

Je trouve que le Bookclub de Dua Lipa est salvateur et inattendu.

Dans un autre genre, les vidéos littéraires de Dominique de Villepin sont assez basées, comme dirait l’autre.

Sinon j’aime depuis des années les reprises de November Ultra (et les photos de chien de Bouli Lanners).

YouTube, tu consommes quoi ?

De la musique surtout (en ce moment, le dernier disque de James Blake).

Les replay de certaines émissions de débats, de streams politiques, etc. Et depuis quelques jours, je me suis mis en tête de regarder tous les épisodes de l’émission d’ARTE Les idées larges, à raison d’une par midi.

T’as un petit coin d’Internet que t’adores et que personne ne connaît ?

J’aime bien theuselessweb.com, mine de sites créatifs sans aucune optique capitaliste.

L’app que tu utilises le plus en dehors des réseaux ?

Je vais être décevante mais : l’application Notes ! Et puis celle de la SNCF que j’adore. Dès que je peux y aller j’y vais, cette application me galvanise.

L’app la plus improbable sur ton téléphone ?

Empruntemontoutou peut-être.

Ton temps d’écran moyen. T’assumes ?

3h20 vient de m’indiquer mon portable, et il précise que c’est en baisse. J’assume complètement ! C’est de plus en plus un outil de travail (et d’échanges réels avec des amis par textos/WhatsApp), j’ai l’impression d’avoir rendu cette machine moins toxique ces derniers mois, de l’avoir à peu près domptée.

Ta routine Internet le matin, ça ressemble à quoi ?

Sur mon portable ? Je regarde mes messages, j’ouvre la page principale du Monde, pour voir si un séisme (ou une dissolution de l’Assemblée Nationale) ne vient pas de tomber. C’est a peu près tout. Sur mon ordinateur, je consulte Instagram, Substack, je lis dans le détail Le Monde, Mediapart, Le Courrier International, parfois Livres Hebdo et, depuis peu, Jeune Afrique (qui ont rejoint mes onglets préférés, gloire à eux, d’ailleurs je recommande leur Newsletter).

Tes outils indispensables pour écrire ?

Une trousse noire avec des stylos à encre pointe 0.5, des feutres, des ciseaux, de la colle. Trois carnets Leuchtturm différents, qui n’ont pas tous la même fonction. Et un logiciel de traitement de textes (en général Pages), quand je décide de passer sur ordinateur.

Ton fond d’écran. C’est quoi ?

Le visage d’un musicien sur qui j’écris, dans mon roman en cours. Je ne donne pas son nom par superstition, mais je peux dire que son visage est raide : il ressemble à un mélange de Jésus et de Charles Manson. J’aime bien l’avoir en fond d’écran, ça m’oblige à le prendre au sérieux, à m’en soucier chaque fois que je rouvre mon ordinateur. Pas forcément la meilleure ambiance toutefois.

Ta meilleure histoire sur Internet ? Ta pire ?

La meilleure c’est peut-être, quand j’avais 15 ans, ma première histoire d’amour (dix mois, tout de même) avec un garçon rencontré en ligne, nos deux blogs se sont plu avant que l’on se plaise. Quant à la pire, ce sont des histoires de harcèlement, un homme qui a été jusqu’à envoyer du parfum à quelqu’un de ma famille, mais aussi une femme qui se plaisait à me démolir à répétition, directement ou par sous-entendus, sur les réseaux. Ça a participé, assez tôt, à me rendre très précautionneuse sur internet.

Internet dans 10 ans, ça ressemble à quoi ?

À ce qu’est la télévision aujourd’hui, peut-être ? On aura pour la toile une tendresse matinée de lassitude, les échanges sur Instagram ou Facebook nous auront lassé, on les pratiquera encore, mais comme on fait de la couture ou une partie de Bowling, en prenant du plaisir tout en se disant que ce n’est qu’une activité possible, parmi tant d’autres. J’aimerais, en tous cas, que ce soit le cas.

Nouveau par ici ? Mon Internet, c’est une série de portraits numériques qui révèle comment les créateurs, penseurs et artistes habitent vraiment leurs écrans. Abonnez-vous à Très Haut Débit pour ne rien rater.

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