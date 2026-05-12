Dans un couple ou un cercle familial restreint où règne la confiance, partager sa localisation n’a rien de problématique. C’est même pratique : savoir que l’autre est bien rentré du travail, vérifier qu’il n’est pas coincé quelque part, coordonner un rendez-vous sans échanger quinze messages. L’outil sert ce qu’il est censé servir : la logistique, pas la surveillance.

Mais j’ai vu des adolescents avec une bonne trentaine de contacts sur Find My Friends. Tous leurs amis. Leurs connaissances. D’autres ados qu’ils croisent à peine. Ils ouvrent l’application machinalement, plusieurs fois par jour, pour vérifier qui est où. Sarah est à la bibliothèque. Thomas chez lui. Léa dans un quartier où elle ne va jamais. L’information ne sert à rien. Ils la consomment quand même.

Ce n’est pas de la sécurité. C’est devenu un réflexe de surveillance mutuelle permanente, une habitude qui façonne imperceptiblement leur rapport aux autres et à l’intimité.

La transparence totale comme horizon relationnel

70% de la Gen Z utilise des applications de partage de localisation régulièrement, selon une étude de 2023 sur les comportements numériques. Ce n’est pas un gadget. C’est devenu l’infrastructure par défaut de nos relations. Life360, l’application de surveillance familiale, compte 79 millions d’utilisateurs dans le monde. Find My Friends vient préinstallé sur chaque iPhone. Snapchat Maps géolocalise vos contacts depuis 2017. Instagram a ajouté sa propre fonctionnalité de partage de localisation. La question n’est plus “veux-tu partager ta position ?” mais “pourquoi la caches-tu ?”

Shoshana Zuboff, professeure émérite à Harvard Business School, a conceptualisé ce phénomène dans L’Âge du capitalisme de surveillance. Les géants de la tech ne cherchent plus seulement à capter nos données, écrit-elle, mais à “orienter, modifier et conditionner tous nos comportements : notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus intimes”. Ce qui était autrefois le domaine de Big Brother s’est privatisé, décentralisé. Nous ne sommes plus surveillés par un État totalitaire mais par nos amis, nos partenaires, nos parents. Volontairement.

Le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han va plus loin dans La Société de transparence. Pour lui, nous vivons dans une société où “tout est livré au regard”, où l’opacité est devenue suspecte. La transparence n’est pas un outil de confiance, affirme-t-il, mais son inverse : “Au lieu de dire : la transparence crée la confiance, on devrait dire : la transparence abolit la méfiance.”

Byung-Chul Han

La nuance est capitale. Faire confiance, c’est accepter de ne pas tout savoir. C’est parier sur l’autre malgré une zone d’incertitude. La surveillance élimine cette incertitude, donc élimine la possibilité même de la confiance. Elle ne la renforce pas, elle la rend inutile.

L’architecture de l’anxiété permanente

Cheryl Groskopf, thérapeute spécialisée en anxiété et attachement excessif à Los Angeles, observe dans sa pratique des adolescents qui “paniquent” quand ils repèrent un ami à une fête où ils n’ont pas été invités, ou parce que quelqu’un n’a pas répondu assez vite mais était clairement à la maison. Le partage de localisation était censé être un outil pour gérer l’anxiété. Il l’alimente. Pire : il accentue le FOMO déjà vécu à travers les réseaux sociaux et les stories. C’est l’étape supplémentaire où l’on sait même ce qui n’a pas été partagé.

Une femme interrogée par Mashable a découvert qu’elle avait 97 contacts sur Find My, incluant “la découverte vraiment terrifiante d’un numéro qu’elle n’avait pas enregistré”. Des années d’accumulation silencieuse. Des connaissances qui peuvent voir où vous êtes à tout moment. Un utilisateur sur quatre continue de traquer la localisation de son ex-partenaire via ces applications. La rupture amoureuse ne suffit plus. Il faut la rupture géographique. Et même là, les protocoles sociaux n’existent pas. Retirer quelqu’un de Find My est plus violent qu’un unfollow Instagram.

Une étude récente sur la Gen Z a mesuré l’anxiété sociale à travers des questions comme “Je deviens anxieux quand je ne sais pas ce que mes amis font.” Le FOMO n’est plus une crainte abstraite. C’est une donnée vérifiable. Ton ami dit qu’il reste chez lui. Find My montre qu’il est à trois kilomètres. Que faire de cette information ? L’ignorer ? Confronter ? Ruminer ? L’application a créé le problème qu’elle prétendait résoudre.

Cheryl Groskopf l’explique clairement : “Il y a du réconfort à savoir où sont vos proches, surtout dans un monde où les adolescents ont constamment peur d’être exclus ou remplacés. Mais ce réconfort est fragile : il repose sur un accès constant qui maintient leur système nerveux en état d’hypervigilance.”

La nostalgie d’une époque où on ne savait rien

Cette différence est structurelle. Selon le Surgeon General américain, les 15-24 ans passent 70% de temps en moins avec leurs amis en personne qu’en 2003. Soit près de 1 000 heures de moins par an. Nous savons tout sur les autres, pourtant nous n’avons jamais été aussi seuls. Ils savent exactement où ces amis se trouvent à chaque instant, mais ne les voient presque plus. L’ironie est d’une tristesse irréfutable : nous sommes plus connectés informationnellement et plus isolés socialement que jamais.

Cette transformation a été progressive. Facebook a commencé par nous montrer qui était à quelle fête via les photos taguées. Instagram Stories a ajouté la dimension temporelle en temps réel. Snapchat Maps a géolocalisé tout le monde. Find My a industrialisé le processus. Chaque étape semblait anodine. L’accumulation est devenue terrifiante.

Quand la sécurité devient contrôle

Life360 se présente comme un outil de sécurité familiale. Les parents peuvent voir où sont leurs enfants, recevoir des alertes en cas d’accident de voiture, vérifier qu’ils sont bien arrivés à destination. L’application est particulièrement utilisée pour les adolescents qui commencent à conduire ou pour les personnes âgées atteintes de démence qui pourraient s’égarer. Objectif louable.

Le problème ? L’application révèle aussi combien de temps vous passez à un endroit précis, dans quelle rue exactement vous vous trouvez, le niveau de batterie de votre téléphone. Elle analyse votre conduite : vitesse, freinages brusques, utilisation du téléphone au volant. Ce qui commence comme “je veux savoir si tu es en sécurité” devient rapidement “je surveille tous tes mouvements”.

Les adolescents l’ont bien compris. Ils développent des stratégies de contournement : laisser leur téléphone ailleurs, activer le mode avion quand ils sortent, ou installer l’application sur un téléphone de secours. Quand ils se font prendre, les parents intensifient la surveillance. L’outil censé créer la confiance produit exactement l’inverse : le mensonge et la dissimulation.

Le dernier stade : surveiller les émotions

En février 2025, l’application de rencontre RAW a lancé “The Ring”, une paire de bagues connectées pour couples. Elles utilisent l’IA et des bio-capteurs pour traquer le rythme cardiaque, la température corporelle et les “changements émotionnels” de chaque partenaire. “Quand quelque chose ne va pas, vous le saurez”, promet le communiqué. Leur mission : “Rendre le véritable amour traçable.”

C’est la suite logique. Nous sommes passés de “où es-tu” à “que ressens-tu”. La transparence géographique ne suffit plus. Il faut la transparence émotionnelle, physiologique, totale. L’autre ne doit plus être un mystère à conquérir. Il doit être une base de données accessible 24/7.

Normaliser la surveillance de soi pour accepter celle des autres

Les données sur Life360 sont partagées avec des partenaires commerciaux, y compris pour la publicité ciblée, l’analyse de données et les forces de l’ordre. En 2024, l’entreprise a été poursuivie pour avoir vendu les données de localisation de 33 millions d’utilisateurs à des tiers.

C’est là que se situe le véritable enjeu. Les Big Tech nous ont habitués à l’hyper-surveillance. En nous encourageant à surveiller nous-mêmes nos proches, ils normalisent l’idée que tout doit être tracé, suivi, analysé. Si je traque volontairement la position de mes amis, comment pourrais-je refuser qu’une entreprise traque la mienne ? Si je partage ma localisation avec trente personnes par commodité, pourquoi refuserais-je qu’un algorithme l’analyse pour me vendre des publicités ?

La surveillance horizontale (entre proches) rend acceptable la surveillance verticale (par les entreprises et l’État). C’est le génie de ce système. Nous devenons complices de notre propre traçabilité. Nous l’avons voulue, installée, normalisée dans nos relations les plus intimes. Les géants de la tech n’ont plus qu’à récolter.

Shoshana Zuboff parle du “Big Other” pour désigner cette architecture invisible de modification comportementale. Ce n’est pas Big Brother qui nous surveille de manière unilatérale. C’est un système où tout le monde surveille tout le monde, où chacun est à la fois surveillant et surveillé. Les entreprises ont juste fourni les outils. Nous avons fait le reste.

Cette acceptation progressive de la surveillance totale façonne notre rapport au monde. Nous apprenons à nos enfants qu’être suivi en permanence est normal, protecteur, rassurant. Nous les préparons à une société où la vie privée sera un luxe du passé, où l’opacité sera suspecte, où refuser d’être tracé équivaudra à avouer sa culpabilité.

Vers une écologie de l’opacité ?

Il n’y aura pas de retour en arrière. L’infrastructure est là. Find My ne disparaîtra pas. Life360 continuera de croître. Ce qui peut changer, c’est notre rapport à ces outils et notre conscience de ce qu’ils normalisent.

Quelques signaux faibles émergent. Des adolescents qui négocient avec leurs parents : partage de localisation uniquement en cas d’urgence, pas de vérification quotidienne. Des couples qui désactivent délibérément le partage après s’être installé ensemble. Des amis qui font des “nettoyages” réguliers de leurs contacts Find My. Des parents qui choisissent délibérément de ne pas installer Life360, préférant construire la confiance autrement.

Ces pratiques restent marginales. Mais elles indiquent une prise de conscience : la transparence totale détruit ce qu’elle prétend protéger. La confiance ne se mesure pas en gigaoctets de données partagées. Elle se construit dans l’espace laissé à l’autre d’exister hors de notre regard.

Byung-Chul Han conclut La Société de transparence par un constat : “La société de la transparence ne permet pas une communauté, sinon plutôt des amoncellements d’individus isolés, des Egos qui suivent un intérêt commun ou qui se groupent autour d’un marché.”

En d’autres termes : croire qu’on se rapproche en partageant tout est une illusion. On s’éloigne en éliminant la confiance nécessaire à toute relation authentique. La transparence totale ne renforce pas les liens. Elle les remplace par des flux de données. Savoir où sont vos amis à chaque instant ne crée pas plus de proximité. Ça crée juste l’habitude de vérifier. Et cette habitude devient vite une dépendance. Un réflexe. Une anxiété latente qu’on alimente en pensant la calmer.

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