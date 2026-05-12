Très Haut Débit

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Discussion à propos de ce post

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Arthur Jarosz
7d

Merci pour ce texte. C'est vrai qu'en abolissant l'opaque, tout ce qui est caché devient suspect. Il y a une injonction a tout révéler qui va contre la vie intérieure. Et l'amitié se construit aussi autour de cette part fantasmée de l'autre. Les histoires qu'on se raconte doivent jouer sur la surprise et pas l'attendu. Ton article m'a fait penser à cette performance artistique qui questionnait notre géolocalisation constante en provoquant des embouteillages virtuels : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-du-lundi-3-fevrier-2020-un-artiste-provoque-des-embouteillages-virtuels-sur-google-maps_3792307.html . L'idée du libéralisme c'est un peu de la gestion de foule, on interdit rien mais on incite lourdement, un peu comme pendant l'épidémie.

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Maria B
7d

J'imagine une grosse panne de téléphones multi-opérateurs et je rigole bien.

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Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

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