Récemment, dans une boulangerie du 11e arrondissement, une affiche m’a arrêté devant la vitrine. Les patrons y lançaient une pétition pour demander l’aide de la mairie. Un croissant doré en gros plan, un slogan chaleureux, une typographie impeccable : elle sortait de ChatGPT, ça se voyait de loin. Une dame âgée s’est arrêtée à côté de moi et a dit : « Elle est magnifique, cette affiche. »

Je n’ai pas osé prendre en photo l’affiche mais ça ressemblait à ça, grosso modo.

Je me suis dit qu’elle n’avait pas compris que c’était une IA. Nous ne repérons pas tous l’AI slop de la même manière. L’affiche était réussie, et c’est bien le problème : n’importe quel modèle en produirait la même pour n’importe quelle boulangerie de n’importe quel village de France. Je regrette le WordArt, je l’ai déjà écrit dans cette newsletter. Ces affiches bricolées dans Word étaient affreuses, mais elles étaient à nous.

C’est dans cet esprit que je suis tombé sur « The Anti-AI Slop Playbook », un article de Vogue Business signé Amy Francombe. Son idée m’a frappé : face à l’AI slop, le luxe fait de la création 100 % humaine un argument de vente. Le « human-made » devient un marqueur de statut, une stratégie à part entière. Elle appelle ça l’anti-AI slop. J’ai voulu comprendre pourquoi cela arrive maintenant, et ce que ça dit de la valeur d’un contenu.

Le human-made, nouveau luxe

On repère plusieurs signaux de « human touch ». L’imperfection assumée d’abord : des griffonnages, des typographies de travers, comme le logo du restaurant londonien Jolene, dessiné par un enfant de six ans.

L’expertise visible, avec des schémas et des plans techniques qui disent « il y a un savoir derrière ». Reste un dernier terrain, celui de l’authenticité : pour un produit de luxe, la preuve du travail humain compte autant que le produit.

Bottega Veneta l’a compris et montre ses artisans à l’œuvre. Gucci en a fait la démonstration inverse : ses visuels générés par IA, annoncés comme tels pour son défilé de février, lui ont valu un flot de critiques. Charlie Smith, directeur marketing de Nothing, résume le problème : l’IA va vite et coûte moins cher, deux qualités qui ne riment pas avec le luxe.

Notons, qu’il y a quelque chose de savoureux là-dedans. Le luxe, qui a passé des décennies à lisser les visages à coups de Photoshop, redécouvre les vertus de l’imperfection.

La logique est simple : ce qui demande du temps coûte cher, et ce qui coûte cher ne s’adresse qu’à ceux qui peuvent payer. Le bio a suivi ce chemin : aux États-Unis, les produits frais bio se paient en moyenne 52,6 % plus cher. Le fait main sera à son tour réservé aux marques capables de le facturer très cher, avec des marges assez larges pour que le modèle tienne. Cette perspective devrait nous alarmer, nous, les artisans du clic.

Quand un concurrent sort dix visuels par jour, personne ne peut justifier trois jours de travail pour un seul chez le voisin. C’est la grande seringue de la production : tout le monde reçoit sa dose, et personne ne choisit vraiment ce qu’il consomme. Presque tous finiront par se tourner vers l’IA, créateurs comme consommateurs, plus pour des raisons économiques que créatives.

On n’y voit plus rien

Reste à savoir comment on reconnaîtra l’humain, pour en justifier le prix. Il y a trois ans, la vidéo IA qui faisait rire tout le monde montrait Will Smith en train de manger des spaghettis, le visage déformé, les pâtes qui n’atteignaient jamais la bouche. On est très loin de ça.

Jean Phil en est la preuve. Ce Parisien à moustache qui boxe dans le vide n’existe pas. L’une de ses vidéos a dépassé 37 millions de vues. Même le compte officiel d’Instagram s’est fait avoir. Sur son compte, beaucoup de gens se demandent s’il est réel et beaucoup le suivent en le croyant comme tel. Des dizaines de comptes du même style ont été créés dans la foulée, et des gens qui d’habitude ne se font pas avoir, souvent des plus jeunes, à l’aise avec l’identification des contenus générés, sont tombés dans le panneau.

Tout porte à croire qu’on a recouvert de vraies vidéos par un personnage créé par IA, ce qui explique en partie le réalisme. Personnellement, j’ai senti que quelque chose clochait, et on a vite compris qu’une arnaque à la cryptomonnaie se cachait derrière tout ça.

À cette vitesse, la question se posera bientôt autrement. Pour savoir si un contenu a été fait par un humain, il faudra un label, ou croire sur parole l’entreprise qui nous l’affirme. C’est là que le positionnement du luxe devient clair : il a toujours vendu de la confiance, une maison, un nom, une parole. Quand on ne pourra plus vérifier à l’œil, on croira la marque qui dit « fait par des humains ».

Les labels ouvrent une piste, qui reste à compléter. Adobe compare ses Content Credentials à une étiquette nutritionnelle pour les contenus : elle renseigne l’origine d’une image et la manière dont elle a été produite. C’est un premier pas utile vers plus de transparence. Reste à savoir ce que le public en fera. L’étiquette dit comment une image est faite, pas ce qu’elle vaut, et la norme ne tranche pas entre le vrai et le faux : une image générée peut y être déclarée « authentique » dès lors que son étiquette est valide. Les gars derrière Jean Phil and co s’en délecteront. Les labels disent donc d’où vient une image, mais pas si elle mérite notre confiance.

Une tomate reste une tomate

Je ne crois pas que l’AI slop soit du faux or. Une tomate industrielle reste une tomate : elle remplit l’assiette, sans goût et sans grand-chose à l’intérieur. Le slop fonctionne pareil. Le dictionnaire Merriam-Webster, qui en a fait son mot de l’année 2025, le définit comme un contenu numérique de basse qualité, produit en masse par IA. Il est fabriqué pour capter l’attention et alimenter le flux, pas pour nourrir quelqu’un. Il fait son job.

L’analogie du bio a pourtant une limite. Une tomate bio est généralement meilleure, alors que le « human-made » ne promet rien de tel. On peut rater à la main, et le WordArt en est la preuve : ces affiches étaient souvent laides, et on les gardait quand même, parce qu’on y voyait quelqu’un. Un label certifie un procédé, pas une valeur.

Le geste

Qu’est-ce qui fait alors la valeur ? J’ai récemment travaillé sur un projet pour Adobe, publié par L’ADN Studio sous le titre « IA et création : les artistes restent aux commandes ». J’y ai appris des choses qui nourrissent ma réflexion sur le geste artistique à l’heure de l’IA.

photographie du musée Rodin - Jérome Manoukian

Le geste n’est pas la main. Auguste Rodin modelait la glaise et laissait d’autres tailler le marbre, pourtant personne ne lui retire ses sculptures. L’auteur est celui qui choisit, qui refuse, qui décide quand c’est fini et qui répond du résultat. Le prompt, lui, donne la moyenne de tout ce que le modèle a déjà vu, avec l’illusion que le travail est fait. Créer et produire sont deux choses, et l’IA a rendu la seconde presque gratuite. Le geste contient aussi ce qu’on traverse en le faisant : les essais, les doutes, le plaisir.

Tout n’est donc pas à jeter. Le studio français Le Labo Noir et le compte The Blue Horizon, dont la vidéo The Ballon d’Or Heist a dépassé 11 millions de vues en moins de 24 heures, sont deux exemples de créativité que je salue : de vraies idées, un regard, un scénario qui tient.

La porte d’entrée

Cette question de la valeur, je me la pose pour mon propre métier. J’ai commencé dans la presse informatique professionnelle, dans un média partenaire d’un grand groupe américain. Mon travail consistait surtout à traduire en français des articles qu’on nous transmettait depuis l’anglais. Il n’y avait presque aucune valeur ajoutée journalistique là-dedans, et une IA le ferait aujourd’hui très bien.

Ce travail m’a pourtant formé. Mon rédacteur en chef relisait chaque traduction sur papier, au stylo rouge, et c’est dans ces marges que j’ai appris à écrire. La tâche était mécanique, l’apprentissage ne l’était pas. Si ce genre de tâche disparaît, comment les plus jeunes vont-ils démarrer ?

Ce qui reste à un journaliste, c’est ce qu’une machine ne remplace pas : l’interview, l’échange, la construction d’une histoire, le choix d’un angle. Tout ce qui se fait à distance, à partir de sources étrangères lues sur un écran, une machine le fait presque aussi bien, et beaucoup plus vite. La valeur de ce travail s’effondre. Moi-même, je m’appuie sur l’IA pour retranscrire mes interviews, pour réfléchir à la façon d’utiliser mes citations et de les intercaler dans un brouillon d’article. Elle ne remplace pas le reste. Il n’existe pas de prompt magique pour écrire un bon article.

Deux vitesses

Ce qui m’interroge le plus dans tout ça, c’est que ce qui était la norme, un contenu fait à 100 % par des humains, va devenir un objet de luxe. Pendant ce temps, la majorité consommera du contenu de remplissage, fabriqué pour retenir l’attention.

On observe ce glissement autour de nous. Pas plus tard qu’hier, je suis passé dans deux épiceries de mon quartier. Dans la première, la commerçante indonésienne avait posé son téléphone sur la caisse. Dans la seconde, tenue par une Nigériane, même chose. Ces deux femmes n’ont rien en commun, culturellement parlant. Pourtant, elles regardaient la même chose : des mini-séries sur TikTok, qu’elles laissaient défiler toute la journée. D’après ce que j’ai pu apercevoir, tout était généré par IA, les images, les voix, sans doute le scénario. Rien de réel.

Je ne juge personne : une journée de caisse est longue et ce contenu est gratuit, il ne s’arrête jamais. Mais cette scène montre l’efficacité du système mieux que n’importe quelle étude. Il réunit des publics que tout oppose. Il est là, sans effort, et ça déroule. TikTok l’a bien compris : la plateforme teste un onglet de mini-séries, « Short Drama », avec des épisodes d’une à cinq minutes et une majorité de contenus générés. Une parodie de Tarzan réalisée par IA y a dépassé les 500 millions de vues. La logique du flux est poussée à son maximum — divertir sans interruption — quitte à produire en temps réel pour alimenter le flux, qui ne doit, surtout, jamais s’arrêter.

À l’inverse, ce qui est écrit par des humains va devenir exigeant. Lent, long, presque ennuyeux. Reconnaître un contenu humain et l’apprécier demandera de la lecture, des références culturelles, une capacité d’analyse et de jugement. Cela ressemble à l’opéra ou aux grandes œuvres d’un musée : il fallait déjà un bagage pour les comprendre. Pierre Bourdieu a montré combien la culture sert à marquer une place dans la société. Le 100 % humain risque de devenir un produit réservé à ceux qui ont le temps, l’argent et le bagage pour le déchiffrer.

Une question

Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est mauvais dans la création IA, ni qu’il faut tout jeter. La création avec l’IA va aussi progresser, et j’en vois déjà des bons exemples. Mais si le contenu fait par des humains devient un luxe, et que l’IA continue d’avancer à cette vitesse, qui pourra encore choisir ce qu’il regarde ?

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