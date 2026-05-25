Entre 2008 et 2012, je passais mes soirées sur des forums français de musique électronique aujourd’hui disparus. Des milliers de messages échangés avec d’autres passionnés, des débats sur des sorties, des recommandations de labels, des liens vers des mixes qui n’existent plus nulle part. Tout ça a disparu du jour au lendemain. Le serveur a fermé, et avec lui, quelques années de vie numérique parties en fumée. Aucune archive, aucune sauvegarde. Juste un message d’erreur 404.

L’essai de Kaloyan Kolev m’a remis ça en tête. Ce designer et chercheur bulgare basé à San Francisco y raconte comment 10 millions de vidéos ont disparu de la plateforme Vbox7 en une seule nuit, et pourquoi ce n’est pas une anomalie, mais le destin funeste de ce qu’on produit en ligne.

Janvier 2024 : 10 millions de vidéos supprimées en une nuit

Le 15 janvier 2024, Vbox7 (la plateforme vidéo bulgare qui avait dominé l’internet local de 2006 à 2014) rend privées plus de 10 millions de vidéos d’un coup. Sans préavis. Pour des raisons de droits d’auteur, expliquera mollement la direction quelques jours plus tard.

Kaloyan Kolev apprend la nouvelle par un mème : sur la page Facebook « Cartoon Network BG Fans » (qui avait commencé comme groupe sur Vbox7), quelqu’un a posté une image de Dexter contemplant des ruines avec le logo Vbox7 collé dessus. Dans les commentaires, la colère des utilisateurs se mêle au fatalisme : « C’était mort depuis longtemps de toute façon. »

C’est en lisant les échanges entre un administrateur de la page et le PDG de Netinfo, la société mère de Vbox7, que la situation se précise. « Rien n’a été supprimé, dit le PDG. On a juste dû rendre les vidéos privées pour respecter le copyright. » L’administrateur lui répond : « Vous auriez dû prévenir une ou deux semaines avant pour que les gens sauvent leurs clips préférés. Techniquement, ce n’est pas supprimé du site, mais c’est supprimé de l’espace public. Ce qui revient au même. »

Une semaine plus tard, Vbox7 rouvre l’accès pour un petit mois. Une veillée funèbre d’une culture Internet.

Vbox7 n’est pas une exception. Il y a un cousin dans chaque pays : Trilulilu.ro en Roumanie, Videolog.tv au Brésil, Videa.hu en Hongrie... Des plateformes vidéo locales que YouTube a marginalisées, témoins d’une culture internet des années 2000, aujourd’hui disparues sans laisser de traces.

Un milliard de sites. Moins de 200 millions d’actifs.

Un album photo peut rester des décennies dans un tiroir sans soins particuliers. Un site web nécessite une maintenance constante : payer les serveurs, renouveler les noms de domaine, mettre à jour le code...

Dans un essai pour le désormais défunt magazine Real Life, la chercheuse Laura Maw emprunte aux architectes Joshua Comaroff et Ong Ker-Shing le concept d’« architecture horrible » — ces bâtiments à la fois habités et abandonnés, mi-vivants mi-fantômes — pour décrire l’état du web. Sur 1,5 milliard de sites en ligne, moins de 200 millions sont encore actifs. Le reste forme une zone de sites « mostly dead » : accessibles mais plus maintenus, entre deux eaux. La page 404 elle-même, qu’on croise plusieurs fois par jour sans y penser, est pour l’auteure le signe le plus banal de cette décrépitude : « un accroc dans le cours ordinaire de la navigation », le symptôme visible d’une structure qui s’effondre en silence.

Ce qui rend le phénomène difficile à saisir, c’est son invisibilité. Les ruines d’un centre commercial restent dans le paysage, documentables, photographiables. Les ruines du web, elles, disparaissent sans laisser de trace. On ne les croise que par hasard, et un seul impayé de serveur suffit à les effacer définitivement.

Archive Team : rage, paranoïa, kleptomanie

Archive Team est un collectif d’archivistes numériques fondé en 2009 par Jason Scott, historien et documentariste spécialisé dans la culture internet. Son fondateur en revendique trois principes : rage, paranoïa et kleptomanie. « Le collectif est né d’un sentiment d’impuissance, explique-t-il. L’impression qu’on laissait les entreprises décider à notre place de ce qui allait survivre et de ce qui allait disparaître. »

Le bilan depuis 2009 est considérable : GeoCities sauvé avant la fermeture par Yahoo (38 millions de pages, environ 1 téraoctet), Yahoo Video, Friendster, Posterous. Plus de 498 téraoctets de données préservées au total, soit davantage que l’ensemble des archives web de la Bibliothèque du Congrès américain.

Tous les héros ne portent pas de cape

Quand un utilisateur surnommé beastbg8 signale sur leur canal IRC qu’une plateforme vidéo bulgare va rendre privées des millions de vidéos dans un mois, les volontaires s’organisent en quelques heures. Des archivistes du monde entier contournent le blocage géographique de Vbox7 et montent un système de téléchargement distribué : le « Warrior ». C’est une machine virtuelle que n’importe qui peut faire tourner chez soi, sans écrire une ligne de code. Kaloyan Kolev fait tourner le Warrior en continu sur son vieux laptop. Il sauve 22 gigaoctets. D’autres, avec des configurations plus musclées, lancent des centaines d’instances en parallèle. Au final : 177 participants préservent 171,49 téraoctets en un mois.

La plupart n’étaient pas bulgares. Beaucoup n’avaient probablement aucune idée du contenu de ces vidéos.

La confiscation de la mémoire

Pour Kaloyan Kolev, Vbox7 s’inscrit dans un phénomène plus large. L’histoire d’internet en Bulgarie est avant tout une histoire de sites morts. Au début des années 2000, le web bulgare était un écosystème vibrant : de jeunes programmeurs offraient de l’hébergement gratuit sur leurs serveurs, déclenchant une explosion de sites personnels, de net art, de culture alternative. Il y avait Bipiem.org, une « zone pour l’hyperculture » ; Experement.org, un espace d’art contemporain qui hébergeait de la musique électronique introuvable ailleurs ; des projets artistiques comme Schizoid Architecture, qui utilisaient des concepts architecturaux pour réimaginer les communautés en réseau. Tout ça a disparu sans bruit, sans que personne ne s’en souvienne.

« Je plaisante souvent en disant que chaque idée qui me vient a probablement déjà été discutée il y a vingt ans sur un sous-domaine de cult.bg ou dir.bg, dit Kaloyan. Mais heureusement, personne ne se donnera la peine de chercher. » Il a passé cinq ans à étudier les vestiges de ces sites dans la Wayback Machine. Il a l’impression d’en avoir à peine gratté la surface.

Pour nommer le phénomène, il emprunte une expression à Dubravka Ugrešić : la confiscation de la mémoire. Dans un essai de 1996 paru dans la New Left Review, l’écrivaine yougoslave décrivait ce qui se passait dans la Yougoslavie d'après-guerre : dans la précipitation d'adopter les valeurs occidentales, les artefacts de l'ère communiste étaient effacés. Les blagues, la musique, les films… Tout devait disparaître pour laisser place à de nouvelles identités nationales. Écouter Lepa Brena, chanteuse pop yougoslave, devenait un acte de mauvaise foi. Ou de mauvais goût, je vous laisse juge.

Pour l’écrivaine, ce rejet n’était pas qu’une nostalgie. C’était le signe d’une incapacité collective à se transmettre une mémoire commune. « On doit mettre des mots sur le passé pour qu’il devienne une mémoire », écrivait-elle. Quand toutes les traces disparaissent, cette mise en mots devient impossible.

Kaloyan se demande si l’ère Internet n’a pas universalisé cette logique. La concentration des plateformes efface données et culture au gré de décisions commerciales prises pour d’autres raisons. Avec une différence de taille : personne n’orchestre rien. On laisse mourir dans l’indifférence des pans entiers de notre culture.

Ce phénomène prend parfois des formes inattendues. De 2012 à 2021, des sections de commentaires YouTube s’étaient transformées en confessionnaux publics. Le phénomène s’est cristallisé autour d’une vidéo de musique de Donkey Kong Country 2 postée par @taia777 — titres en kanji, esthétique 8-bit nostalgique. Des milliers d’anonymes y laissaient des messages commençant par le mot « checkpoint », en référence aux points de sauvegarde dans les jeux vidéo.

« Checkpoint : je n’aurais jamais pensé qu’on me recommanderait cette vidéo... Je me sens perdu. » « Checkpoint : tu vas y arriver. J’en suis sûr. Pourquoi ? Parce que je t’aime. »

YouTube a supprimé la vidéo en 2021 pour violation de droits d’auteur. Des centaines de messages ont disparu avec elle. Une utilisatrice surnommée @rebane2001 avait tout sauvegardé de sa propre initiative : cette vidéo, ses commentaires, et plus d’un million d’autres. Sur ses propres disques durs. Dans son ouvrage A Cyberarchaeology of Checkpoints, Ruby Justice Thelot conclut : « L’histoire des Checkpoints nous rappelle que les communautés en ligne reposent sur une infrastructure que nous ne contrôlons pas. » Des espaces qui ne durent pas.

En France : la BnF et les Skyblogs

La France offre un contre-exemple. En août 2023, Skyblog fermait ses portes après plus de vingt ans de service. La plateforme (lancée par Skyrock en 2002) avait été le premier espace d’expression numérique de masse pour toute une génération : des dizaines de millions de blogs personnels, carnets intimes publiés en public, photos de soirées et paroles de chansons recopiées en Comic Sans MS.

En avril de la même année, l’équipe de Skyblog contacte le dépôt légal numérique de la BnF pour signaler la fermeture imminente de la plateforme. La BnF lance une opération de collecte en urgence : 12,6 millions de blogs, environ 40 téraoctets de données, rejoignent les collections patrimoniales entre fin août et fin octobre 2023.

C’est la partie visible d’un travail bien plus ancien. La BnF archive le web français depuis 2002, d’abord de façon expérimentale, puis dans un cadre légal depuis la loi DADVSI de 2006, qui a instauré le dépôt légal de l’internet. Elle collecte aujourd’hui plus de 4 millions de sites et 2 milliards de pages web par an, pour un total de 2 pétaoctets de données archivées en 2023. Elle a aussi tenté d’archiver certains réseaux sociaux (YouTube, Instagram, TikTok), même si le passage de Twitter à X a rendu sa collecte très difficile, voire impossible.

Les archives des Skyblogs ne sont pas accessibles en ligne. Elles peuvent être consultées sur des postes informatiques dans les salles de recherche de la BnF et dans 21 bibliothèques partenaires en région. Il est même possible de récupérer le contenu de son propre Skyblog archivé, à condition d’en être l’auteur, en contactant le service de reproduction de la BnF.

« Avec les Skyblogs, les chercheurs disposent désormais d’un corpus qui représente un moment emblématique de l’histoire du web français », explique Emmanuelle Bermès, responsable pédagogique du master Technologies numériques appliquées à l’histoire à l’École nationale des chartes. « En ouvrant un espace d’expression populaire sans précédent, la plateforme a permis à toute une génération d’inventer de nouvelles formes de sociabilité. »

L’archivage de la mémoire numérique peut donc être une mission de service public. À condition que le cadre légal existe et que la volonté politique suive. Deux conditions rarement réunies en même temps.

La Wayback Machine en péril

La Wayback Machine existe depuis 1996. Elle recense aujourd’hui plus de mille milliards de pages archivées. Pendant près de trente ans, elle a constitué le filet de sécurité du web : la seule trace d’un article effacé, d’un site fermé, d’une déclaration publique passée à la trappe.

En octobre 2024, une série d’attaques informatiques a paralysé l’Internet Archive. Le 9 octobre, un groupe exploite une faille de sécurité exposée depuis 2022 pour accéder aux données de 31 millions d’utilisateurs, pendant qu’une attaque par déni de service met les serveurs hors ligne. Il faut à Brewster Kahle, fondateur de l’Archive, plusieurs semaines pour rétablir l’ensemble des services. Budget annuel : 15 millions de dollars, financement essentiellement philanthropique — et des procès en cours pour violation du droit d’auteur.

Brewster Kahle

Mais il y a une autre menace, plus insidieuse. Selon un reportage de Wired et une analyse du Nieman Lab, 241 sites dans neuf pays bloquent désormais au moins un robot d’indexation de l’Internet Archive. Parmi eux, 23 grands médias : le New York Times, le Guardian, USA Today, Reddit. La raison avancée : empêcher les entreprises d’IA d’accéder gratuitement à leurs archives via la Wayback Machine.

« Nous bloquons l’Internet Archive parce que la Wayback Machine permet aux entreprises d’IA d’accéder à nos contenus sans payer », a déclaré un porte-parole du Times.

La logique est compréhensible. Les dommages collatéraux le sont moins. USA Today publie des enquêtes qui citent la Wayback Machine comme source tout en lui interdisant d’archiver ses propres pages. Les articles, les enquêtes… Tout disparaîtra quand ces sites changeront de plateforme, restructureront leurs URL, ou mettront simplement la clé sous la porte.

Ce qu’on laisse mourir

La disparition des Skyblogs sans l’intervention de la BnF aurait effacé vingt ans de sociabilité numérique française. Celle de Vbox7 a failli emporter une décennie de culture bulgare. Dans les deux cas, le sort des archives dépendait d’une décision prise ailleurs, pour d’autres raisons.

Emily Manges, dans un essai paru dans Byline, compare ce phénomène à la privatisation de la météo. La météo a longtemps été un bien commun, sans propriétaire. Puis les gouvernements et les entreprises se sont emparés des données météorologiques, les ont transformées en outils stratégiques et commerciaux, avant qu’elles n’arrivent dans nos applis sous forme de service privatisé. Nos mémoires numériques suivent la même trajectoire : ce qui était accessible à tous est devenu une donnée gérée et monétisée. La mémoire collective du web n’est plus une infrastructure neutre, elle existe à la discrétion de plateformes dont les intérêts n’ont rien à voir avec la préservation de notre mémoire.

Pour l’instant, ça tient grâce à des anonymes qui font tourner des machines virtuelles sur leurs disques durs chez eux, à des bibliothécaires qui négocient tant que bien mal avec les plateformes, et à un outil vieux de trente ans dont le budget annuel est inférieur à celui d’une série Netflix.

C’est bien peu pour sauver notre mémoire.

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