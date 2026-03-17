Très Haut Débit

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Un Oeil
2d

Il me semble que les manifestants à Hong Kong il y a quelques années avaient utilisé des maquillages pour déjouer les caméras et la répression chinoise.

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Laurent François
3d

Super riche ! ça me fait penser à toutes les collections de MIA et également toutes les passerelles avec le monde conspirationniste : https://www.dazeddigital.com/fashion/article/62868/1/mia-alex-jones-infowars-ohmni-conspiracy-friendly-fashion-line-jpg-di-petsa

Je pense qu'il faut urgemment regarder de nouveau Dark Angel (je ne plaisante pas). Plein d'éléments dystopiques étaient déjà là, sous des airs de service et de facilité d'usage.

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