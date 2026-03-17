Je suis ce sujet depuis dix ans. La première fois que j’ai entendu parler du CV Dazzle, c’était une curiosité de la scène artistique new-yorkaise : un projet de thèse un peu dingue d’un certain Adam Harvey, qui cherchait comment tromper les algorithmes de reconnaissance faciale avec du fond de teint et de la géométrie.

CV Dazzle : peindre son visage pour que les machines oublient

On était en 2010. L’idée avait circulé dans quelques médias spécialisées, les mêmes qui parlaient déjà des drones et de la surveillance de masse comme d’une dystopie à venir. J’avais le sentiment que ça finirait par sortir du cercle des artistes et des activistes pour devenir autre chose, une sorte de culture populaire de résistance.

En 2021, on avait consacré un mini-documentaire au sujet avec Burst Studio, en interrogeant des juristes et des journalistes spécialisés sur ce que cette technologie allait changer.

Il a fallu quinze ans, et TikTok pour finir, pour que l'intuition se confirme.

Ce qui m’étonne, c’est de voir toujours tourner les mêmes guides, les mêmes tutoriels, les mêmes conseils qu’en 2013 ou 2020. Comme si la technologie de surveillance n’avait pas bougé. Elle a bougé, et beaucoup. Ce qui invite à poser la vraie question, celle qu’on esquive dans la plupart de ces threads : est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?

Ce que les machines cherchent sur votre visage

Le principe du CV Dazzle est aussi simple qu’élégant. Les algorithmes de reconnaissance faciale cherchent des motifs précis dans une image : la symétrie du visage, les distances entre les points caractéristiques, la géométrie du nez, des yeux, de la mâchoire. Bloquer ces motifs revient à bloquer leur capacité à vous identifier.

L’idée s’inspire du camouflage naval de la Première Guerre mondiale, le Dazzle, qui utilisait des motifs géométriques contrastés sur les coques de navires pour brouiller les calculs ennemis sur la vitesse et la distance.

Appliquée au visage humain, la méthode cible les zones les plus sensibles. L’artiste et activiste Michelle Tylicki, qui a découvert cette technique lors d’une action climatique dans une mine à ciel ouvert, conseille de travailler d’abord sur la zone du nez, point focal des algorithmes : « Appliquez des formes et des lignes dans des directions inhabituelles. Les algorithmes adorent la symétrie, donc brisez-la. »

@shelkadelic Michelle Tylicki on Instagram: "Here's my latest art+tech exper…

Des chercheurs du sous-traitant de défense cyber PeopleTec ont montré que les algorithmes concentrent leur analyse sur 20 à 60 points clés du visage, principalement autour des sourcils, de la mâchoire et du triangle du nez.

Avec le cosplay jedi en prime

Il suffit d’introduire un ombrage subtil et des lignes verticales qui perturbent les distances entre ces points pour tromper certains systèmes, sans avoir l’air d’un tableau de Picasso dans la rue.

Le monde dans lequel on vit en 2026

Le timing de cette résurgence sur TikTok n’est pas anodin.

En septembre 2025, l’ICE a signé un contrat de 9,2 millions de dollars avec Clearview AI, dont la technologie permet d’identifier des personnes en les comparant à une base de milliards d’images extraites d’internet. Selon le New York Times, les agents déployés dans le Minnesota ont utilisé cet outil non seulement pour traquer des migrants, mais aussi pour surveiller des citoyens américains qui manifestaient contre les opérations de répression.

Un agent de la police scannant le visage d’un conducteur à Minneapolis.

À New York, le NYPD a contourné sa propre interdiction d’utiliser Clearview AI en demandant à un maréchal des pompiers d’effectuer la recherche à sa place. C’est ainsi que Zuhdi Ahmed, étudiant de 21 ans en médecine à la CUNY, a été identifié comme manifestant pro-palestinien à Columbia, via des photos de son bal de lycée. La juge a classé l’affaire et a explicitement pointé des pratiques de surveillance contraires aux politiques en vigueur.

Clearview AI

À Los Angeles, lors des manifestations contre les raids de l’ICE, un officier de police a été filmé en train de lâcher aux manifestants : « Je vous ai tous sur caméra. Je vais venir chez vous. » Ce n’était pas une métaphore. Forbes a révélé que les autorités avaient mobilisé les caméras Ring installées par des riverains sur leurs façades pour surveiller les cortèges en temps réel. Des caméras de sonnette, vendues par Amazon pour surveiller les livreurs, transformées en outil de renseignement policier.

En Grande-Bretagne, le gouvernement a étendu les « camionnettes de reconnaissance faciale » que la police déploie dans les rues. Le Crime and Policing Bill 2025 prévoit par ailleurs d’autoriser les forces de l’ordre à interdire les couvre-visages lors des manifestations. Bientôt le maquillage.

Et puis il y a l’Iran, cas d’école de ce à quoi cette logique aboutit quand un État n’a plus à se justifier. Une mission d’enquête de l’ONU a documenté le déploiement de drones de surveillance aérienne et de logiciels de reconnaissance faciale pour repérer les femmes ne portant pas le hijab dans les rues de Téhéran. À l’université Amirkabir, des caméras ont été installées à l’entrée du campus à cet effet. Une application baptisée Nazer permet au public de signaler les contrevenantes dans les transports, avec localisation, date et numéro de plaque… Ici, le maquillage de résistance aux algorithmes n’est plus une posture esthétique.

Sur tout ça plane l’ombre de Clearview AI, qui revendique plus de 20 milliards d’images dans sa base de données — soit en moyenne cinq photos par habitant de la planète, toutes aspirées sans consentement depuis les réseaux sociaux. La CNIL a condamné l’entreprise à 20 millions d’euros d’amende. Les Pays-Bas à 30,5 millions. L’entreprise continue, et ses contrats avec les gouvernements grossissent d’année en année.

Est-ce que ça marche, vraiment ?

Voilà ce que les tutoriels TikTok ne disent pas, ou pas clairement.

Adam Harvey l’a lui-même reconnu : ses designs originaux, conçus pour contourner les algorithmes de 2010, sont largement dépassés par les réseaux de neurones actuels. Le maquillage qui déjoue Face ID sur votre iPhone ne garantit rien contre Clearview AI. Ce sont deux générations technologiques qui n’ont pas grand-chose en commun.

@martymoment Martayla on Instagram: "Computer Vision Dazzle or CV Dazzle is …

Il y a aussi un paradoxe structurel dans le CV Dazzle. Dans ses formes les plus spectaculaires, il attire l’attention humaine et peut être repéré immédiatement par un opérateur derrière un écran, même s’il trompe l’algorithme. Se rendre invisible aux machines, c’est souvent se rendre très visible aux gens.

Un autre problème est rarement mentionné dans ces discussions : tous les cas documentés de fausses arrestations par reconnaissance faciale ont concerné des personnes noires. Les algorithmes sont significativement moins fiables sur les peaux sombres, en partie parce que les bases d’entraînement reflètent les biais de leurs concepteurs, et parce que les personnes noires étant surreprésentées dans les fichiers policiers, ce sont leurs visages que le système reconnaît le mieux — dans le mauvais sens du terme. Le CV Dazzle arrive donc dans un contexte où la reconnaissance faciale est déjà, en elle-même, un outil qui ne voit pas tout le monde de la même façon.

Et puis il y a ce que la reconnaissance faciale ne fait pas encore, mais s’y prépare. À New York, la conseillère municipale Jennifer Gutiérrez a déposé un projet de loi pour classer les profils de démarche comme des données personnelles protégées, au même titre que les empreintes digitales. La façon dont vous marchez, le rythme, la posture : tout ça peut déjà être capturé et utilisé pour vous identifier à distance. Peindre son nez en violet ne changera rien à ça.

Les vêtements comme plan B

D’autres ont cherché à intégrer la résistance aux algorithmes directement dans le tissu. La marque italienne Cap_able développe des vêtements dont les motifs sont générés algorithmiquement pour tromper les systèmes de reconnaissance en temps réel.

Les porteurs ne sont pas détectés comme humains par le logiciel : il identifie à la place des chiens, des zèbres ou des girafes dans le tissu. C’est absurde, et c’est exactement le principe. Sa fondatrice, Rachele Didero, explique le projet avec une clarté qui tranche avec le discours habituel des startups tech. « Dans l’espace numérique, on peut accepter ou refuser les cookies », dit-elle. « Dans le monde réel, on n’a pas cette option. » Les vêtements Cap_able sont d’ailleurs réversibles : le matin, au moment de s’habiller, l’utilisateur choisit lui-même s’il veut être détecté par les caméras ou non. Un consentement cousu dans le tissu.

La Mozilla Foundation a testé en novembre 2025 plusieurs de ces marques. Certains vêtements sont effectivement passé devant une caméra de surveillance standard sans déclencher d’alerte. Les lunettes Reflectacles, conçues pour bloquer la lumière infrarouge utilisée par certains systèmes de cartographie faciale, ont rendu inopérant le login par reconnaissance faciale sur un ordinateur Windows. C’est quelque chose. Mais les résultats varient selon les systèmes, et les algorithmes évoluent plus vite que les collections.

Les Reflectacles, conçus pour déjouer les systèmes de reconnaissance faciale en bloquant, absorbant ou réfléchissant la lumière infrarouge utilisée par certaines caméras pour établir une cartographie faciale.

Ce que TikTok dit vraiment de tout ça

La résurgence du CV Dazzle sur les réseaux est moins une solution technique qu’un symptôme culturel. Elle dit quelque chose sur ce que ressentent beaucoup de gens aujourd’hui : la conscience d’être vus, enregistrés, archivés, potentiellement poursuivis pour avoir exercé ce qu’on croyait être un droit ordinaire.

Michelle Tylicki formule ce que la plupart des tuto n’osent pas dire : le maquillage dazzle n’est pas vraiment un outil de protection, c’est plutôt l’expression visible d’un refus. Refus de performer pour les caméras, de jouer le jeu d’une infrastructure qui vous veut identifié, étiqueté, tracé, archivé.

Quand des millions de personnes regardent une vidéo qui leur explique comment tromper un algorithme de reconnaissance faciale, elles réalisent en même temps que cet algorithme existe, qu’il tourne en permanence, que leur visage est une donnée parmi d’autres. La surveillance de masse n’est plus un sujet réservé aux paranoïaques et aux juristes spécialisés. Elle a un nom, des contrats gouvernementaux chiffrés, et une interface mobile.

On ne disparaît pas d’une base de 20 milliards de photos avec un pinceau et de l’eye-liner contrasté. Mais se maquiller pour ça, c’est déjà comprendre qu’elle existe.

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