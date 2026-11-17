Je réfléchis à refaire mon site, arnaudpessey.com. Je l’aime bien. Je l’ai monté avec Notion et Super, sans écrire une ligne de code, et il fait très bien son travail. Mais j’ai envie d’autre chose, d’un endroit unique, pas d’un modèle prêt à l’emploi à peine bidouillé. Pas pour changer de look, plutôt pour avoir un lieu qui m’appartienne vraiment, loin des plateformes algorithmées. En faire un jardin que j’entretiens.

Benton Williams, stratège culturel américain, que je découvre à mes heures perdues de doomscrolling, lance dans une vidéo une prédiction sans filet : « Everyone is going to have a personal website in 2027 ». Tout le monde, et c’est pour 2027. J’adore les prophéties assez précises pour sonner juste et assez vagues pour n’être jamais vérifiées. La vidéo est sur Instagram, ce qui ne manque pas de sel pour un texte sur la fuite des algorithmes.

Mais sa prédiction d’une nouvelle trend ne sort pas de nulle part. Son canal Are.na aligne une trentaine de références qui forment un vrai faisceau d’indices. Les signaux se multiplient. Plaster Magazine a publié un article qui va dans le même sens. En passant, son autrice Sophia French, écrit par ailleurs sur Protein, une plateforme de veille culturelle que je vous recommande chaudement. Elle se demande si le microblogging, ces textes publiés par petits fragments, pourrait devenir le prochain grand mouvement artistique. La question touche aussi nos sites perso.

Le site de « altalenae », hébergé sur neocities.org

Ma lecture est simple. Les gens ne reviennent pas au site perso pour retrouver des GIF qui clignotent. Ils y cherchent trois choses que les plateformes ne donnent plus : un rythme à soi, un public choisi, une signature humaine. Reste un problème. Qui va nous lire ?

D’où l’on vient

Le web perso des années 1990 ressemble à un lotissement. GeoCities, lancé fin 1994, range ses habitants par « quartiers » : Hollywood pour le cinéma, Area 51 pour la science-fiction, Bourbon Street pour la cuisine cajun et le jazz. En 1999, c’est le troisième site le plus visité du web, selon le reportage d’Isaac Dymond pour Plaster Magazine. Yahoo ! le rachète, puis le ferme en 2009.

GeoCities (1994 - 2009)

Cet esprit a survécu. À partir de 2013, Kyle Drake construit Neocities, un hébergeur qui promet de rendre aux gens le contrôle de leur expression en ligne. On s’y retrouve de site en site grâce aux webrings, ces anneaux de liens qui relient des pages voisines. Le phénomène a même eu son exposition, « Connection Established », à la Photographers’ Gallery de Londres, cette année.

Neocities est aussi déluré que son ancêtre

Un lieu qui ouvre quand on le décide

Le rythme d’abord. En 2015, Mike Caulfield, chercheur américain en éducation numérique, opposait deux façons d’habiter le web. Le flux, c’est la chronologie, où tout est récent et tout s’oublie. Le jardin, c’est le web comme espace, qu’on arrange, qu’on laisse pousser et où l’on revient. Le blog, selon lui, appartient déjà au flux.

L’article de Sophia French remonte à Tracey Emin, artiste britannique. En 1992, raconte-t-elle, Tracey Emin renonce à la peinture et vend un abonnement par lettres. Quatre-vingts critiques et galeristes paient 10 livres par mois pour en recevoir trois. Un flux, donc, mais payant, limité et adressé à des gens choisis.

Les artistes d’aujourd’hui reprennent la forme, mais lui remettent des portes. Zarina Nares, artiste new-yorkaise, a fondé la Tribeca Gallery, entièrement hébergée sur Tumblr. Ce n’est pas un site perso, mais la logique est la même. Elle l’explique elle-même. La galerie n’ouvre que certains jours, à certaines heures, et reste fermée le reste du temps, derrière un mot de passe. C’est du flux avec des horaires d’ouverture.

Seen Seen Seen, 2024

Le site de Low-tech Magazine que j’aime beaucoup, renverse la logique. Ici, ce n’est plus l’auteur qui décide des horaires, c’est le soleil. Le site fonctionne avec un panneau solaire et prévient qu’il lui arrive d’être hors ligne quand la lumière manque. Il redonne à un site la matérialité du monde réel, et je trouve ça attendrissant. Il fait partie de ceux qui m’inspirent pour refaire le mien.

Low-tech Magazine, le site alimenté par un panneau solaire.

D’autres sites jouent la même carte. moonlit.exposed associe chaque jour à une couleur (tasse de café, pétales, ciel de crépuscule). Dès l’accueil, il prévient qu’il est fermé presque tous les jours. Hill House vous invite à enlever votre manteau et garde un livre d’or. Ce sont des lieux, avec des horaires et des usages.

Hill House, la maison de Rosemary.

Des inconnus, mais pas n’importe lesquels

Vient ensuite le public choisi. Plusieurs créateurs de Neocities cités par Plaster disent fuir la célébrité. RHFZ, artiste, refuse de la chercher et décrit son site comme l’inverse du référencement. RMF, qui gère un webring « No AI », compare ces anneaux à une manifestation. On y affiche ses convictions ensemble.

Cela me fait penser à ces artistes de musique électronique que certains appellent « No Research ». Ils sont impossibles à retrouver par une recherche, et ce sont souvent des projets parallèles d’artistes plus connus. Un post Instagram en recense plusieurs.

Cela fait deux publics. Celui qu’on réunit, avec un webring ou un mot de passe. Celui qu’on ne cherche pas. Aucun des deux n’est véritablement une audience, et je crois comprendre que c’est le but.

Kristoffer Tjalve, qui édite la newsletter Naive Weekly, nuance pourtant cet enthousiasme. Pour l’anecdocte, je l’ai croisé il y a quelques semaines dans un café d’Athènes, et nous avons parlé d’Internet pendant une bonne heure. Je reviendrai sur cette discussion dans un prochain article. Il m’a dit sa méfiance envers les cercles fermés, où l’on n’entre que sur invitation. Il y voit un entre-soi de gens privilégiés. Le web qu’il défend reste entièrement public. Et c’est bien à cela que devrait servir Internet. Le public choisi doit donc rester une porte ouverte, pas un portillon selon lui.

Prouver qu’un humain se tient derrière le site

Dernier besoin, la signature. Sophia French pointe la saturation de « slop » sur Substack, ce contenu générique produit en masse. Elle ne recommande d’ailleurs pas d’y ouvrir un compte. Je publie ceci sur Substack, là où sont mes lecteurs. L’ironie ne vous a pas échappé.

Il n’y a pas que du slop sur Substack. La très bonne veille culturelle WHAT’S ANU range cette tendance sous l’étiquette « Analog Soul ». Dans un essai récent, elle note que dans une culture aplatie par l’IA, tout signe d’humanité devient désirable. Et ce qui est désirable finit par se monnayer. J’ai creusé cette tension dans « Qui pourra s’offrir du 100 % humain ? ».

La main se voit. Par exemple, SUPERSIMPLICITY est écrit à la main, en HTML et en CSS, sans IA. Un site fait à la main prend soudain une valeur nouvelle, celle d’un travail d’artisan, comme le meuble d’un ébéniste ou les souliers d’un cordonnier. Ce site, plein de poésie et de temps long, raconte un séjour dans une ferme californienne, avec des dessins de cerfs, une liste d’oiseaux et des plans de maison octogonale. Personne ne vous demande de vous abonner. Ni de payer. Juste de profiter et s’inspirer.

SUPERSIMPLICITY, un flux de citations et d’images.

Le portfolio d’Imtiyaz Ahmed, designer passé par l’ingénierie, imite un site des années 1990. Ses menus ressemblent à des noms de fichiers, et son pied de page avoue que le travail n’est jamais fini. Le bricolage revient, et on le revendique. Encore une fois, j’ai raconté cette esthétique dans « L’Internet moche me manque ». Pas pour me la raconter, mais pour souligner une tendance de fond que l’on documente.

Le site d’Imtiyaz Ahmed, une interface de cartes à ouvrir et fermer.

Je me reconnais à moitié dans tout ça. Mon site actuel fait son travail. Il m’apporte du travail. Mais il n’a rien d’un établi d’ébéniste. On n’y voit pas ma main. C’est sans doute ce qui me chiffonne.

La page d’accueil de mon site actuel

Maxwell Neely-Cohen, éditeur de The HTML Review, revue littéraire annuelle conçue pour le navigateur, voit dans la signature une affaire de langue. Entre 2002 et 2010, LiveJournal et MySpace ont poussé de jeunes gens à copier du HTML et du CSS pour s’exprimer. Ils ne se disaient pas codeurs. Ils partageaient pourtant une culture commune.

Signer un site, c’est donc d’abord savoir écrire dans cette langue. Ce qui nous manque serait moins le décor que l’alphabétisation. Pour Shelby Wilson, coéditrice de la revue, un site se montre de l’intérieur. Quiconque veut voir comment il est fait peut ouvrir son code source. Son associé, Maxwell Neely-Cohen y lit la signature d’une personne, d’autant plus rare que les réseaux s’automatisent.

Shelby refuse pourtant toute pureté. S’appuyer sur un modèle ou une plateforme n’a rien de honteux. Voilà qui me rassure sur mon site Notion. La main ne tient pas à l’outil, elle tient à ce qu’on y met.

Duncan Davidson, développeur à l’origine de logiciels libres très répandus, a consacré un texte à ce que cherche un lecteur humain. Il cite la texture, le goût, la surprise et la confiance. Les sites perso, sans trop le réfléchir, livrent exactement cela.

Le développeur vétéran va plus loin. Pour lui, le site est une source durable dans un environnement bruyant, où les résumés se fabriquent à partir de fragments. Le but est que les assistants d’IA retrouvent ce que vous avez réellement dit, plutôt que d’inventer une version approximative de vous. Il publie lui-même un fichier llms.txt, un petit texte qui explique à ces robots comment lire son site. Il plaide aussi pour des flux RSS, qui permettent de suivre un site sans réseau social, et pour des adresses stables. Tim Berners-Lee, l’inventeur du web, défendait déjà ce principe en 1998 dans ses règles sur les adresses durables. Sommes-nous prêts à reprendre les bases ?

Le paradoxe tient en deux gestes. Certains refusent l’IA et écrivent leurs pages à la main. D’autres écrivent leurs pages pour que l’IA les comprenne. Tous veulent la même chose, un site à eux.

Et si personne ne vient ?

Entre 2014 et 2016 environ, mon premier site était un petit blog WordPress, 101 touches (il n’en reste plus rien, si ce n’est cette page kisskissbankbank), consacré aux cultures internet et à la technologie (déjà). Le référencement y était une épreuve. Mes articles mettaient du temps à remonter sur leurs mots-clés. Avec d’autres blogueurs, on s’envoyait des liens en espérant gagner la confiance des algorithmes de Google. Quand on n’y est pas, on n’existe presque pas.

Heureusement, mes abonnés sur Facebook étaient de vrais lecteurs, qui voyaient réellement ce que je publiais. Ce sont eux qui généraient le trafic. On le sait, cette générosité a vite fondu. Selon une analyse de Social@Ogilvy, la portée organique des pages de marques est passée d’environ 16 % en 2012 à 6 % début 2014. Les plateformes ouvrent la porte, puis la referment. C’est un moment clé de notre histoire, et sur notre manière de consommer le contenu en ligne.

J’ai ensuite lancé une newsletter du même nom, qui se contentait d’envoyer les articles du blog. Le blog n’existe plus. Mais j’ai retrouvé plus tard, sur mon disque dur, un vieux fichier Excel contenant les abonnés de la newsletter. Cette base endormie a servi à lancer Très Haut Débit. Si vous me lisez aujourd’hui, vous me lisez peut-être depuis cette époque.

Aujourd’hui, le problème change d’échelle. Le 27 janvier 2026, Neocities annonce que Bing a retiré son domaine de son index, sa liste de pages. Jugeant que ces sites bricolés n’ont rien de sérieux. Cela touche plus de 1,5 million de sites indépendants. Selon Neocities, Bing a refusé de revenir en arrière et n’a donné aucune explication exploitable. Kyle Drake, son fondateur, va jusqu’à acheter des publicités sur Bing pour tenter de joindre un humain chez Microsoft.

Un site absent des moteurs de recherche, c’est une maison sans numéro dans la rue. Duncan Davidson distingue donc trois lecteurs, l’humain, le moteur de recherche et l’assistant d’IA. Le troisième est un nouveau venu, qui prend déjà sa place. Il admet que l’équilibre entre les trois reste à trouver.

Il faut d’autres chemins pour découvrir ces coins du web. Un webring, un flux RSS, une newsletter, un lien passé de main en main. Ils sont lents, mais ils mènent là où l’algorithme ne vous emmène pas.

Kristoffer Tjalve en explore plusieurs, et je dois vous dire qu’il regorge d’idées géniales. Avec Naive Weekly, il publie des entretiens avec des créateurs d’univers poétiques, qu’il s’agisse de sites, d’outils ou de communautés, et des sélections de liens à suivre par RSS ou par une newsletter rare. Il m’a aussi parlé de L’Internet Phone Book, un annuaire papier de sites perso. Son premier numéro en recense plus de 700. Pour lui, trouver un site ressemble à la cueillette de champignons. Tout le monde peut en trouver, mais il faut apprendre où chercher. Son remède tient en quelques mots, rétablir la culture du lien, avec des listes d’amis et des webrings.

Spencer Chang, qui se présente comme artiste, ingénieur et fabricant de « jouets numériques », voit lui aussi de l’avenir dans les sites perso. Ils sont la seule partie du web que chacun peut vraiment posséder. Il leur manque, selon lui, un endroit commun pour se parcourir. Il le construit avec playhtml et We Were Online.

Revenons à la prédiction de Benton Williams sur Insta. « Tout le monde » est évidemment une hyperbole. Mais Neocities héberge déjà ce million et demi de sites indépendants, et ce n’est plus une affaire de nostalgiques.

Une adresse à soi

Virginia Woolf, romancière britannique, réclamait en 1929 une chambre à soi et cinq cents livres de rente pour écrire. Le tarif a baissé. L’essentiel, lui, n’a pas changé : un lieu où l’on décide du rythme, du public et de sa propre signature.

Moi aussi, j’ai envie d’un endroit au calme pour écrire. « La chambre à soi » a pourtant un défaut que Virginia Woolf n’avait pas à régler : personne n’y passe par hasard. Mon site, alors ? J’y réfléchis encore.

Le plus facile, c’est de construire. Ouvrez un fichier texte. Écrivez trois lignes de HTML avec une IA si besoin, un titre, un paragraphe, un lien vers un site que vous aimez. Déposez le tout sur un compte gratuit de Neocities. Le résultat sera moche, personne ne le trouvera, mais il sera à vous.

La prédiction de 2027 laisse une question ouverte. Si chacun a sa chambre à soi, qui ira frapper à celle des autres ?

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