L’idée, vous la connaissez maintenant : explorer l’intimité numérique de personnalités qui m’intriguent. Voir comment elles habitent leurs écrans, naviguent dans l’info, découvrent, créent, procrastinent. Après Teki Latex, Max Laulom, Constance Dovergne et GuiGuiPop, c’est au tour de Sara Sadik de jouer le jeu.

Portrait © Nicolas Poillot

Sara Sadik incarne une nouvelle génération d’artistes numériques qui réinventent les codes de l’art contemporain. Née en 1994 à Bordeaux, cette diplômée des Beaux-Arts manie avec virtuosité vidéo, performance, installation et photographie pour créer des univers post-internet fascinants, oscillant entre nostalgie et futurisme, culture populaire et recherche esthétique.

Portrait © Thibaut Grevet

Ses récits initiatiques mettent en scène des avatars inspirés de son entourage marseillais - de « Carnalito Full Option » tourné avec des jeunes d’un centre éducatif fermé aux performances « Allô le bled » au Palais de Tokyo. Entre esthétiques Y2K, références aux jeux vidéo, mangas et culture urbaine méditerranéenne, elle façonne des mythologies contemporaines qui transcendent les frontières du réel.

Marseille apparaît comme bien plus qu’une toile de fond dans son travail : c’est une inspiration première, sociale et esthétique. Récemment exposée au Centre Pompidou-Metz, LUMA Arles et dans des galeries internationales, Sara Sadik s’impose comme l’une des figures montantes de l’art numérique européen. Elle sort d’une série de résidences (Istanbul, Oslo, Varsovie) et prépare pour 2026 un mystérieux docu-fiction inspiré de Code Lyoko.

L’occasion parfaite pour explorer son Internet, véritable laboratoire créatif où se mélangent recherches obsessionnelles et pop culture méditerranéenne.

Quel est ton premier souvenir Internet ?

Forum Ados (ça existe plus je crois). Je passais tout mon temps dessus à parler avec des gens de tout et rien.

Un mème qui t’a fait rire récemment ?

Les vidéos snaps en mode cramée sci-fi. Et les perso Oasis 92i.

Tu peux nous parler de tes projets en cours ?

Je suis en phase d’écriture d’un projet qui sortira l’année prochaine. Je suis au début là donc je peux pas en dire beaucoup mais ce sera un docu-fiction inspiré de Code Lyoko.

Tu peux nous parler de ton parcours ?

J’ai fait un BAC STI Arts Appliqués, puis j’ai commencé quelques mois un BTS Design Graphique dans une école de pub. Et après j’ai fait 5 ans aux Beaux Arts de Bordeaux.

Tu as commencé à te détacher du terme « beurcore » - comment tu définirais ton travail aujourd’hui ?

Je pense que j’avais besoin de le définir à cette période de sortie d’école pour pouvoir en parler mais maintenant j’ai plus trop besoin de le faire. Du coup j’en ai pas. Et puis c’est aussi que c’est devenu plus “ouvert” et plus hybride que ce que je faisais au début.

Comment tu fais tes castings pour tes vidéos ? Tu cherches tes personnages où ?

Je fais pas vraiment de casting, je cible des groupes de personnes, des ados ou jeunes hommes, dans des lieux spécifiques en fonction du projets (école, centre social, centre pénitentiaire) et après c’est sur du volontariat.

Qu’est-ce que tu penses de TikTok, tu vois des choses intéressantes sur cette plateforme ?

J’ai une relation amour-haine. Des fois je tombe dans des rabbit holes intéressants et qui m’inspirent dans mes recherches et des fois je peux passer des heures dessus avec absolument aucune vidéo qui m’intéresse.

Qu’est-ce qui apparaît sur ta FYP ?

Tout et n’importe quoi. L’algorithme est devenu vraiment aléatoire j’ai l’impression.

Et X (anciennement Twitter), tu continues de l’utiliser ?

Non j’ai supprimé. J’étais en spectatrice dessus et du coup dans mon fil j’avais que des trucs aléatoire et c’était surtout des trucs d’extrême droite donc j’ai suppr.

Est-ce que tu as testé les alternatives ?

Non. Mais en fait mon Twitter à moi ça a toujours était Reddit où tu peux aussi suivre des personnes si tu veux voir leurs posts perso.

Il nous reste Instagram. Comment tu vois l’évolution de cette plateforme ?

J’ai l’impression qu’il n’y a pas trop d’avenir pour cette app. Moi je suis en privé, je l’utilise que pour poster mon travail parce que j’ai pas de site donc c’est le seul endroit où ça peut être visible. Mais je regarde pas vraiment ce que postent les autres. Je trouve pas ça “nourrissant” dans l’ensemble.

Qui tu nous recommandes de suivre ?

Un créateur qui fait des vidéos de prévention/information avec ses amis qui sont trop bien : ml_782 (sur insta) / amadou.782 (sur tiktok)

Un compte à qui tu as envie de donner de la force ?

Le même !!

Tu consommes quoi sur Youtube ?

Des gameplays ou des videos essays sur plein de sujets différents. Le principal c’est que ce soit des vidéos longues genre plus de 1h. Y’a des chaînes que je regarde vraiment en majorité : Superbrioche

Vynsent

Feldup

DarylTalksGames

DefunctLand

Eurothug4000

Jacob Geller

NickCrowley

VicUPx

Nick930 entre autres

Quelle est ta vidéo préférée ?

C’est un peu compliqué de répondre. Mais comme ça je dirais le documentaire de NHK 10 years with Hayao Miyazaki. Il est sur Youtube il me semble mais sinon il est dispo sur leur site.

C’est en plusieurs parties. Je l’ai regardé il y a deux ans dans une période où j’étais hyper perdue dans mon travail et ça m’a beaucoup aidé de voir sa façon de faire, ses remises en question et surtout à quel point et comment il galère souvent dans son processus.

C’est quoi ton temps d’écran moyen ?

Cette semaine 13H. Mais vraiment c’est pas constant ça dépend dans quelle période je suis. Là je suis en période de recherches/écritures donc je passe vraiment ma journée entière sur mon tel.

Est-ce que notre addiction aux écrans est un problème ?

Je me pose la question des fois. Pour parler personnellement, même si je passe énormément de temps dessus, je me dis que c’est utile pour moi. Il faut juste que j’arrive à bien cerner quand c’est vraiment un outil de travail et quand c’est juste chronophage pour rien. C’est là la limite à pas franchir pour moi et ou ça peut devenir un problème.

On trouve quoi dans tes favoris Internet ?

Pas grand chose, j’utilise jamais cette fonction. Je te mets en PJ quand même.

C’est quoi ta routine Internet ?

Je fais souvent plusieurs choses en même temps. Sur mon ordi j’ai toujours soit Youtube soit Crunchyroll qui tourne ou alors j’écoute un podcast si y’a un nouvel episode ( soit Fin du Game soit Jumpscare).

Et en même temps je vais sur TikTok ou Reddit sur mon portable. Et j’enchaîne tout en fonction de ce que je cherche. Par exemple je regarde un animé, y’a un truc que je trouve cool ou qui m’intéresse, je vais me renseigner sur Reddit ensuite je vais voir sur Tiktok ce que je trouve sur le sujet et ainsi de suite. En tout cas, tout va un peu ensemble, pas forcément dans cet ordre mais chaque site/app je m’en sers pour un truc spécifique. Mais ça finit souvent sur un truc hors internet, malgré tout j’aime avoir des livres. Donc souvent je cherche à la fin si y’a pas des livres que je peux acheter pour approfondir le sujet.

Tes outils indispensables pour ton travail ?

Tout ceux de la question d’avant.

L’app la plus improbable sur ton tel ?

C’est pas vraiment improbable mais je dirais Renshuu. C’est une app pour apprendre le japonais mais en mode gamifier c’est pas mal.

Une communauté que t’adores ?

Les chercheurs de lost media.

C’est quoi le dernier site sur ton historique de recherche ?

Metalabel pour précommander le livre Non-Playable-Character de LAN Party.

@billuartmc Morgane Billuart on Instagram: "NON-PLAYABLE CHARACTERS ❤️ is a…

Tu peux nous montrer ton fond d’écran ?

C’est juste un fond jaune comme ma PP sur Insta.

La dernière photo sur ton tel ?

Un screen d’un com Reddit sur les compo de team Overwatch.

